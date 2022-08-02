На предприятии Lifosa во время несчастного случая погиб рабочий

На кедайняйском предприятии Lifosa 2 августа произошел несчастный случай. Во время плановых работ по ремонту погиб рабочий, его ударило электрическим током. Į Ведется расследование.

Расследование проведет инспектор, назначенный Государственной инспекцией по труду, в нем примут участие представители администрации компании и работников. Причины несчастья пока указать не могут.

"Мы глубоко потрясены несчастьем и выражаем искренние соболезнования коллегам и близким погибшего. Мы поддерживаем с ними связь и готовы предоставить близким всю необходимую помощь. Мы сотрудничаем со службами, которые проводят расследование и сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось", – сказала ВРИО гендиректора Regvita Lifosa Регвита Ивановене.

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