Вытащенный из воды пьяный мужчина бросился с кулаками на спасателей

Никакие предупреждения и штрафы на некоторых отдыхающих не действуют. Отдыхающие по-прежнему идут купаться при красном флаге. Особенно агрессивно себя ведут пьяные люди, некоторые из них даже нападают с кулаками на спасателей. В понедельник в Швянтои был избит спасатель, пишет Vakarų ekspresas.

В понедельник после обеда на пляжах висели красные флаги. Однако некоторые спасатели не обращали внимания на эти предупреждения.

Около 13.30 ч. спасателям сообщили, что в море купаются четыре человека. На месте выяснилось, что купающиеся пьяны.

Мужчины только посмеялись над спасателями, когда те просили их выйти из воды. Один из мужчин находился далеко от берега, поэтому спасатели решили вытащить его из воды. В 14 ч. его вытащили на берег.

Мужчина "отблагодарил" спасателей, набросившись на них – одному ударил локтем в лицо. Подозреваемого задержала полиция. Выяснилось, что он приехал к морю из Клайпедского района. 36-летний мужчина был пьян - 2,54 промилле.

Драчуна оставили под арестом до вторника. Ему грозит уголовная ответственность. Ведется расследование.

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