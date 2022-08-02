Amber Grid: с ноября на треть увеличатся мощности передачи газа из Литвы в Латвию

После ускорения темпов реализации проекта повышения газовых мощностей между Литвой и Латвией ELLI с ноября мощности газопередачи из Литвы в Латвию будут увеличены на треть - до 90 гигаватт-часов в сутки.

Об этом договорились операторы газопередающих систем Литвы и Латвии - Amber Grid и Conexus Baltic Grid, сообщила во вторник компания Amber Grid.

Коммерческий директор Amber Grid Витаутас Руоля отметил, что это позволит транспортировать больше газа из Клайпедского терминала сжиженного природного газа (СПГ) или из Польши в Латвию еще до окончания реализации проекта ELLI.

"Увеличение мощностей по транспортировке газа между Литвой и Латвией позволит рынку более гибко доставлять импортируемый в Литву газ на Инчукалнское газохранилище в Латвии, а также для потребностей Латвии, Эстонии и Финляндии в ближайший холодный сезон, - отметил он.

Планируется, что после реализации проекта ELLI мощности возрастут в два раза в обоих направлениях.

Общие инвестиции Литвы и Латвии в проект ELLI составят 10,2 млн евро. Инвестиции Литвы составят 4,7 млн евро, из них 2,1 млн евро финансируется из средств Еврокомиссии.

После введения газового соединения мощности будут увеличены до 130,5 гигаватт-час в сутки в латвийском направлении и до 119,5 гигаватт-час в сутки в литовском направление.

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