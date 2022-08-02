Советник президента Литвы: российский газ в качестве меры давления не действует

Рига сама приняла решение отказаться от российского газа с начала будущего года, сказал советник президента Кястутис Будрис, комментируя решение российского "Газпрома" о прекращении поставок газа Латвии.

"Российский газ был важным компонентом, но и без него в регионе можно выжить. Решение "Газпрома" не поставлять газ последовательно. Это они сделали и в отношении других государств - Польши, Болгарии и других, которые отказались платить за газ рублями. И Латвии, которая в любом случае обязалась с 1 января не покупать российский газ", – сказал во вторник К. Будрис Ziniu radijas.

Он также подчеркнул, что позиция Балтийских стран в отношении войны в Украине, которую ведет Кремль, остается жесткой, несмотря на попытки Москвы оказать давление.

"Балтийские страны едины как в оценке российской агрессии, так и в вопросе помощи Украине. Это показывает, что этот инструмент (газ – ЭЛЬТА) в настоящее время не действует в качестве меры. Это радует. Отсутствие российского газа, конечно, вызывает проблемы. Но с точки зрения национальной безопасности, в политическом смысле это только на пользу", – заключил главный советник президента страны по вопросам национальной безопасности.

Россия в последнее время прекратила поставки газа некоторым странам ЕС, включая Польшу, Болгарию и Латвию. Как утверждает Москва, эти страны отказались учесть ее требование рассчитываться за поставки рублями. Россия также сокращает поставки газа крупнейшей экономике блока Германии, объясняя это необходимостью проведения работ технического надзора.

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