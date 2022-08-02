В Литве будут построены 3 новых военных городка

В Литве начинается строительство трех новых военных городков, во вторник сообщило Министерство обороны Литвы.

Уже получено разрешение на строительство военного городка в Шилальском районе, а в ближайшее время строительство начнется в Вильнюсском районе и в Шяуляй.

"Современная геополитическая ситуация в регионе является особо напряженной, поэтому строительство военных подразделений становится важным не только для удовлетворения потребностей ВС Литвы и союзников, но и для усиления национальной безопасности", - заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

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По информации министерства, договор подписан на 15 лет, из них 2,5 года отведено на проектирование и строительство, а остальное время - для обслуживания инфраструктуры.

Строительство всех трех городков планируется завершить к концу 2023 года - началу 2024 года.

Площадь военных городков: Приморский - 9,47 га, в Рокантишкес - 17,7 га, в Шяуляй - 7,8 га. В новых городках смогут работать и служить до 2,5 тыс. военных и гражданских работников из системы обороны.

В каждом проекте предусмотрены административные и специальные здания: казармы, столовая, штаб, медпункт и др.

Также комплексы будут включать спортивные помещения и площадки. Кроме того, в городках будут здания технического назначения, а также навес для техники.

В городках будут оборудованы площадки для построений и техники, места парковки автомобилей, приспособленные для электромобилей и людей с недугами.

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