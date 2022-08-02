Новый скачок: в Литве зафиксировано 2010 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве выявлено 2010 новых случаев заражения COVID-19, смертей от коронавируса не зафиксировано, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.

Впервые заразилось 1492 человек, повторно - 496, 20 - в третий раз.

По последним данным, в больницах проходит лечение 151 пациент, из них 9 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 516,7 случая. Доля положительныхтестов за последние семь дней немного снизилась и была 50,8%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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