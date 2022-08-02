Советник президента: для борьбы с гибридной атакой на границе у Литвы должны быть все средства

Литва обязана иметь все средства, чтобы бороться с нелегальной миграцией, инициированной третьими странами, заявил старший советник президента по вопросам национальной безопасности.

"Полагаю, что в том случае, если (...) принудительное вытеснение граждан третьих стран к нашей государственной границе происходит во враждебных целях, мы должны иметь все средства, также и те, которые мы применяем сейчас. В других условиях, когда эти потоки меньше, можно применять и другие средства", - сказал во вторник в интервью информационному радио Ziniu radijas Кястутис Будрис.

Так он комментировал идею Министерства внутренних дел и председателя парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринаса Кащюнаса зафиксировать в законе возможность разворачивать мигрантов на границе.

В настоящее время это происходит на основании приказа министра внутренних дел.

К. Будрис полагает, что нужно оценить необходимость дополнительной регламентации, признать, что это был успешный ответ на гибридную атаку.

Он подчеркнул, что начавшаяся более года назад волна нелегальной миграции - не естественный процесс, а организованная третей страной гибридная атака против Литвы и Евросоюза. Нынешняя ситуация контролируется, однако не всё зависит от Литвы, "нужно оценивать и намерениями Беларуси стимулировать или увеличивать эти потоки".

На прошлой неделе Министерство внутренних дел подтвердило, что готовит проект закона, в котором будет предусмотрена возможность разворачивать мигрантов на границе. Как сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте, в законе предусмотрено, что такие средства пограничники смогут применять во время экстремальной ситуации, чрезвычайного или военного положения.

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас в четверг заявил, что политику разворота нелегальных мигрантов можно утвердить на уровне закона, однако для этого нужно политическое согласие.

Литва начала разворачивать мигрантов на границе с Беларусью в прошлом году, когда увеличились поток нелегалов. Литва обвинила Минск в организации этого потока.

На раздающуюся критику, в частности от Европейского агентства по безопасности внешних границ Frontex, в Литве отвечали, что мигрантов не вытесняют, а не пропускают на территорию страны.

Frontex полагает, что такая практика противоречит международному праву и Европейской конвенции о правах человека, а возможность подать прошение об убежище на официальном погранпункте реально не действует.

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