Вильнюсцы возмущены: стоянка в районе Жверинас подорожала в 5 раз

В Литве по-прежнему растут цены на товары и услуги, поэтому терпение у жителей на исходе. К примеру, жители столичного района Жверинас были возмущены, узнав, что в районе подорожала стоянка. Раньше на отдельных улицах района действовала зеленая зона, сейчас сделали красную. Жители сказали, что так и не получили внятный ответ на вопрос, почему на спокойной улице стоянка стоит столько же, сколько на оживленных улицах в центре города.

Особенно возмутил тот факт, что на спокойной улице, где до сих пор стоянка стоила 30 центов в час, плату увеличили до 1,5 евро в час.

"Улица Малонёи в Жверинасе была выделена из числа других улиц и стоянка там подорожала в 5 раз. Кто может объяснить, по какой причине там так подняли цену, откуда там такие потоки машин, что пришлось сделать сразу красную зону в обход желтой? Очевидно, что это субъективное решение и субъективные результаты исследования представила муниципальная компания "Услуги сообщения". То же сделали и с улицей Сувалку, где из зеленой зона стала красной", – не скрывал возмущения читатель Delfi Йонас.

Он сказал, что жители уже обратились в муниципалитет и получили ответ, что решение принимает горсовет, поэтому администрация ничего не может сделать.

Компания "Услуги сообщения" представила Йонасу ответ, в котором указала, что зоны зависят от степени занятости мест на улицах.

"Исследования занятости зависят от ряда факторов, но ими можно манипулировать, как заблагорассудится", – писал читатель.

Эксперт компании "Услуги сообщения" Томас Ницкус сказал, что на улице Малонёи появилась зеленая зона, чтобы первенство было у жителей, ведь на улице нет коммерческих объектов.

Но, по его словам, там постоянно оставляли машины работники из офисов на ул. Упес, поэтому и сделали красную зону, как на ул. Упес.

На вопрос о критериях, он ответил: "При установки зоны удовлетворяют не потребности отдельных субъектов, а путем оценки целостности функций и обстоятельств, например, снижение уровня шума, загрязнения, освобождение мест для жителей, предоставление больше места пешеходам и велосипедистам и др. Все зависит от территории с учетом налиция объектов притяжения, спроса на места парковки".

"Зоны корректируются в соответствии с утвержденными горсоветом критериями, т.е. когда занятость в часы пик составляет больше 85%, предлагают корректировать зону. Последний раз зоны корректировали с 1 июля 2022 года", – сказал Ницкус.

Он обратил внимание, что жители улицы могут получить действующее в течение долгого времени разрешение на льготную парковку (не больше двух разрешений для одного объекта).

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