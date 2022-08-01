ДГБ: сторонники Палецкиса могут быть использованы Россией в качестве наблюдателей в референдумах в Украине

Прокуратура начала расследование обстоятельств учреждения ассоциации осужденного за шпионаж Альгирдаса Палецкиса и даст оценку высказываниям его соратников в России.

"Прокуроры Отдела по защите общественных интересов начали расследование обстоятельств учреждения ассоциации "Международный форум добрососедства", - сообщила в понедельник BNS прокуратура.

Расследование началось 15 июля, сейчас исследуются документы об учреждении ассоциации.

Также прокуроры рассматривают высказывания соратников А. Палецкиса в России на прошлой неделе.

"Прокуроры ознакомлены с визитами определенных лиц в Беларусь и в Россию, в настоящее время определяется, нет ли в публичных высказываниях признаков преступной деятельности, предусмотренной Уголовным кодексом", - говорится в комментарии.

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Прокуратура подчеркнула, что официальные ведомства постоянно наблюдают за ситуацией и собирают информацию о лицах, действующих против Литвы, анализируют эту информацию и начинают расследование, если есть законные основания.

ДГБ: Сторонники Палецкиса могут быть использованы Россией в качестве наблюдателей в референдумах

Соратники осужденного за шпионаж Альгирдаса Палецкиса могут привлекаться в качестве наблюдателей в так называемых референдумах на оккупированных Россией украинских землях, сообщил в понедельник Департамент государственной безопасности Литвы (ДГБ).

"По прогнозам, Кремль в ближайшее время организует на оккупированных территориях Украины имитации референдумов, чтобы легитимировать аннексию этих территорий. Члены группы могут быть привлечены как "наблюдатели на референдуме", - говорится в ответе департамента BNS.

Так ДГБ прокомментировал визит в Россию представителей ассоциации А. Палецкиса "Международный форум добрососедства". Они встречались на прошлой неделе с представителями Общественной палаты России, провели пресс-конференцию.

В ней принимали участие глава организации Эрика Швянчёнене, осужденный за коррупцию бывший директор предприятия Vilniaus vandenys Дарюс Норкус, Эдикас Ягелавичюс, Миндаугас Рамошка.

Глава "Международного форума добрососедства" Эрика Швянчёнене заявила, что цель поездки в Москву - сломать информационную блокаду.

Согласно данным ДГБ Литвы, соратники А. Палецкиса выполнили роль так называемых наблюдателей 27 февраля в Беларуси на референдуме о поправках к конституции.

Авторитарный режим Кремля уже много лет использует поддерживающих его политиков и общественных деятелей из демократических стран для распространения своего влияния и в пропагандистских кампаниях. В некоторых странах в пользу России работают достаточно высокопоставленные лица, а в Литве Кремль может опираться только на немногочисленные и не имеющие влияния группы политических радикалов, отмечает ДГБ Литвы.

Также ДГБ отмечает, что представители "Форума добрососедства" в Москве были использованы в пропагандистской кампании против Литвы, предназначенной для внутренней российской аудитории. В своих комментариях эти лица "необъективно интерпретировали факты и распространяли ложные сведения о положении в Литве".

ДГБ подчеркивает, что перспективы политической деятельности у прокремлевских радикалов в Литве "очень ограничены".

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