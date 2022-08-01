На литовско-белорусской границе сократились очереди грузовых автомобилей

На границе Литвы с Беларусью в начале недели на всех контрольно-пропускных пунктах сократились очереди грузовых автомобилей. С белорусской стороны минимальные очереди образовались на двух контрольно-пропускных пунктах (КПП).

По данным Департамента таможни Литвы, в последнее время очереди на границе образуются из-за неравномерных потоков грузов и различиях в работе пограничников Литвы и Беларуси.

"Из-за более медленной работы белорусских служб фуры скапливаются в нейтральной зоне между КПП Литвы и Беларуси. Когда нейтральная зона заполняется, останавливаются процедуры таможенного досмотра. Из-за этого образуются очереди ожидающих выезда грузовых автомобилей на литовской стороне. Ожидающих въезда в Литву из Беларуси автомобилей в настоящее время нет", - сообщила таможня.

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По данным Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов Литвы, на КПП Медининкай досмотра ожидают 380 тягачей (в пятницу было 480), в Шальчининкай - 266 тягачей (316). Въезда в Беларусь в Медининкай ожидают обычно по 36 часов, в Шальчининкай - около 26 часов.

В очереди в Лаворишкес - 95 тягачей (150), им придется ждать досмотра 9 часов. В очереди в Райгардасе стоят 95 тягачей (32), которым придется ждать 10 часов. Въезда в Калининградскую область в Кибартай ожидает 51 тягач (23), а время ожидания - 6 часов.

По данным пограничников Беларуси, в пунктах Привалка и Бенякони ожидают по более 30 тягачей, а в пунктах Видзы, Каменный Лог и Котловка очередей нет.

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