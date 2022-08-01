Хенрикасу Дактарасу не удалось выйти на волю: в силе наказание в виде пожизненного заключения

1 августа Каунасский окружной суд объявил решение по делу об изменении наказания Хенрикасу Дактарасу с пожизненного заключения на заключение на определенный срок. Коллегия судей согласилась с мнением Каунасской окружной прокуратуры и решила не смягчать наказание.

Каунасец Дактарас был приговорен к пожизненному заключению 14 июня 2013 года за создание преступной группировки, которая совершала тяжкие и очень тяжкие преступления. Вместе с ним осудили еще несколько участников банды. Окончательный приговор по его делу был вынесен в апреле 2016 г., когда Верховный суд отклонил иск Дактараса.

На прошлой неделе на заседании суда представители Правенишкской колонии указали, что осужденный Дактарас руководствуется общепринятыми нормами и ценностями. Также отметили, что за время пребывания в колонии он четыре раза был наказан за нарушение порядка и 18 раз получал поощрения за хорошее поведение и участие в жизни отряда.

Прокурор Каунасской окружной прокуратуры не согласился с заявлением колонии и попросил суд оставить в силе действующее наказание. Прокурор обратил внимание на поведение Дактараса в колонии и указал, что он остается опасным для общества. Дактарас до сих пор признает свою вину только отчасти. Прокуратура напомнила, что Дактарас совершал преступления для получения материальной выгоды.

Он должен возместить материальный ущерб на сумму 100 евро, но он выплатил сам всего 120 евро, еще около 45 000 евро взыскали коллекторы. Прокуратура отметила, что изменение наказания с пожизненного на определенный срок - это исключение, которое применяют, только если выясняется, что осужденный ведет себя безупречно, а другие обстоятельства позволяют считать, что такое решение не нарушит принцип справедливости и общественные интересы.

Это постановление в течение 7 дней может быть обжаловано в апелляционном суде.

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