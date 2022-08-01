Вильнюсцы обеспокоены появлением нового радара: когда он начнет работать и что будет фиксировать

На дорогах Литвы, как грибы, растут радары, однако необычные видеокамеры у многих водителей вызывают вопрос. Недавно на ул. Гележинё Вилко был установлен радар, который заинтересовал водителей: что фиксирует камера, направленная на пешеходный переход.

Водители говорят, что в течение какого-то времени в Балтупяй, около АЗС Skulas, действует необычный радар.

Вильнюсцы заметили, что он стоит в том месте, где скорость ограничивается до 60 км/ч, а потом почти сразу до 50 км/ч.

"Ни для кого не секрет, что по ул. Гележинё Вилко некоторые водители едут и на скорости 80 и даже 90 км/ч, поэтому радар установлен в таком месте, где водители часто не сбавляют скорость. Пока рядом с радаром есть знак тестирования оборудования, когда радар начнет работать, водителям фотография обойдется дорого", – сказала Delfi Юстина из Вильнюса.

Вильнюсцы уже делятся информацией о новом радаре, однако представитель Вильнюсской дорожной полиции Дайнюс Шаломскас сказал, что этот радар тестируют, после испытаний его демонтируют.

"Это пилотный проект, испытание радара, проверка его возможностей, потребностей в нем. Если будет решено, что городу нужен такой радар, тогда он начнет работу, пройдя необходимые процедуры. Поскольку прибор тестируют, даже, если он фиксирует нарушение, водителей не штрафуют. Радар фиксирует не только превышение скорости, но и нарушения в отношении пешеходов", – сказал Шаломскас.

Тестирование будет длиться 3 месяца, потом решение будет принимать Вильнюсский муниципалитет.

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