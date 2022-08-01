Убийство девочки в Англии: расследуют версию мести

Английские СМИ представили подробности дела об убийстве 9-летней гражданки Литвы. Бывшая девушка подозреваемого 22-летнего Дейвидаса Скебаса рассказала, что родители молодого человека достаточно состоятельные люди. Также сообщается, что один из возможных мотивов убийства - месть матери девочки за невыплаченные зарплаты.

Лилия Сабутите была зарезана в минувший четверг средь бела дня на улице Бостона (Англия). Подозреваемый сбежал, но попал в объектив видеокамер. Полиция распространила его фото, 30 июля 22-летний подозреваемый был задержан.

В субботу 20 полицейских окружили его дом. Подозреваемый пытался бежать, но тщетно. Скебасу предъявлены обвинения в убийстве, в понедельник он предстанет перед судом. Сообщается, что других подозреваемых в этом деле пока нет.

metro.co.uk сообщает, что соседи сказали, что убийство могло быть совершено из-за ссоры с матерью покойной. Одна из версий - молодой человек мстил за невыплаченные зарплаты.

Издание TheTimes говорило с бывшей девушкой подозреваемого, которая сказала, что родители Скебаса состоятельные предприниматели. Она рассказала, что молодой человек окончил учебу в Литве и приехал работать в Англию. На какое-то время из-за проблем со здоровьем он возвращался на родину, но недавно вернулся в Бостон.

Сообщается, что в Англии он собирал фрукты в компании Agricultural Services, которую возглавляет мать покойной девочки. Правда, молодой человек официально трудоустроен не был.

Есть данные, что родителей и сестру покойной девочки охраняет полиция.

"Они боятся, что также могут стать мишенями. Они пытаются защитить вторую дочь", – сказали изданию The Sun друзья семьи.

Покойная девочка была спокойной и примерной ученицей, любила танцевать и боготворила Гарри Поттера.

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