Поклонница Лукашенко побывала в Москве и приняла участие в прокремлевской передаче

Эрика Швенченене, которая прославилась своей любовью к Александру Лукашенко и поездками в Беларусь, в конце июля с несколькими соратниками побывала в Москве и приняла участие в передаче, славящейся распространением кремлевской пропаганды. Консерватор Матас Малдейкис 1 августа обратился в Генпрокуратуру Литвы с просьбой начать расследование по факту действий против нашей страны.

Швенченене известна тем, что не раз беседовала с Лукашенко. Недавно она сказала Delfi, что планирует поездку в Москву и хочет встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Похоже, эта ее мечта не сбылась, но чем заняться в Москве, нашлось и без этого.

"Знаете, у нас тоже есть фашисты. Они есть в каждой стране... в ней живут разные люди (…) Есть те, кто поддерживает линию "бандеровцев", есть фашисты. Лично я получала и получаю письма, сообщения из той группы, которая поддерживает Украину, Бандеру. Да, с угрозами", – сказала она на пресс-конференции в Москве, отвечае на вопрос о враждебности литовцев к русским.

Из доступной информации видно, что в Москву со Швенченене ездил Дарюс Норкус, Эдикас Ягелавичюс и Миндаугас Рамошка. Они рассказали, как плохо сейчас живет Литва из-за разрыва отношений с Россией и Беларусью. Кроме того, они дали понять, что власть в нашей стране, возможно, нелигитимная, и все время подчеркивали, что власть и народ - это разные вещи, якобы большинство народа считает, что руль государства надо повернуть в другую сторону – в сторону "друзей" в России и Беларуси.

Швенченене участвовала в прокремлевской передаче Solovjov Live. Правда, вел ее не сам рупор Кремля Владимир Соловьев, а другой ведущий.

"Мы ведь понимаем, что так много лет были соединены с русским миром в великом Советском Союзе. Прибалтика, Литва - была визитной карточкой этой страны", – заявила в передаче Швенченене.

Она сказала, что три десятилетия "дикого капитализма" и западные ценности по душе далеко не всем гражданам нашей страны.

Швенченене заметила, что "славянские партнеры" никогда не подводили Литву, а "Беларусь и Россия не предъявляли никаких претензий и не создали ни одного военного конфликта".

Ведущего передачи очень интересовало, как в Литве освещается тема калининградского транзита – он сказал, что деньги за транзит - чуть ли не единственный доход Литвы, все остальное – "донорные деньги из ЕС".

Швенченене сказала, что это были идеи литовских властей, с которыми не согласился ЕС, "всем было ясно, что запрет транзита был объявлением войны".

"Мы победим, а тогда у ЕС не будет иного выхода, как только исправлять отношения с самой сильной страной в мире. Тогда и Литве придется подумать. Пока мы это обыгрываем, тихо будто просим Литву, но я сторонник того, чтобы приняли федеральный закон, в котором было бы ясно сказано, Литва подсуетилась – сразу получила. Получила так, чтобы исправлять ситуацию пришлось много лет. Тогда Литва будет сначала думать, а потом делать", – сказал ведущий Solovjov Live.

"КОгда видишь видео этого визита, то напрашиваются минимум три статьи УК (118, 121, 170(2)), то должно заинтересовать прокуратуру, в статьях предусмотрена ответственность за помощь иностранным государствам в действиях против Литвы, за создание антиконституционных организаций и участие в них, за отрицание советской агрессии против Литвы", – писал в фейсбуке экс-глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас.

Однако он скептически оценил возможность привлечения к ответственности этих визитеров. По словам Жалимаса, разговоры о гибридной и информационной войне против Литвы без преследования участников такой деятельности - это пустые декларации.

"Одни скажут: не надо обращать внимания, это маргиналы. Но я сомневаюсь, что если человек маргинал, автоматически от освобождается от уголовной ответственности", – подчеркнул юрист.

Депутат Малдейскис сказал Delfi, что он обратился в Генрокуратуру.

"Из того, что я вижу в доступном видео, это явные действия против Литвы. Это отрицание советской агрессии, это статьи УК. Я обратился в прокуратуру с просьбой начать расследование", – сказал Delfi депутат.

В Москву эта группа людей ездила под флагом ассоциации "Международный форум добрососедства".

Малдейкис сделал запрос относительно того, было ли какое-то расследование в связи с учреждением этой ассоциации, документы которой каким-то неясным способом подписал находящийся в колонии Альгирдас Палецкис.

"Эта организация создана для действия против Литвы. Мы видим больше вопросов, чем ответов", – прибавил он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!