На границе с Беларусью литовские пограничники развернули 56 мигрантов

Литовские пограничники на границе с Беларусью в воскресенье развернули 56 нелегальных мигрантов, сообщает Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

На латвийской границе в воскресенье не было зафиксировано ни одной попытки незаконного пересечения границы, в субботу польские пограничники развернули 39 мигрантов.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов, в Литву из Беларуси их не было пропущено 11,4 тыс.

В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.

Литва называет начавшийся год назад приток мигрантов из Беларуси гибридной атакой минского режима.

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