Литва готовится к осени: закуплено около 9,5 млн тестов на коронавирус

Литва подготовила около 9,5 млн. различных тестов на COVID-19 на случай, если осенью заболеваемость коронавирусом снова вырастет, сообщил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

"Моя информация показывает, что у нас есть почти 9,5 млн., может, и больше различных тестов. Часть их находится на складах, часть резервирована по договорам, и это - экспресс-тесты на антигены для самоконтроля, экспресс-тесты на антигены для профессионального использования", – сказал в понедельник министр радио ЛРТ.

Эти тесты подготовлены на осень, когда число заболеваний COVID-19 снова может увеличиться, подчеркнул глава Минздрава.

Если же ситуация с COVID-19 и с наступлением осенне-зимнего сезона останется стабильной, тесты не будут пылиться на складах. С приближением окончания срока их использования, они будут использованы в любом случае, заверил А. Дулькис. "Но мы должны быть готовы к плану Б", – подчеркнул он.

Министр также обратил внимание, что после окончания в стране экстремальной ситуации все лечебные учреждения должны сами обеспечивать себя тестами.

"С окончанием экстремальной ситуации все лечебные учреждения должны сами позаботиться о тестах, как и обо всем другом: будь то шприцы или средства гигиены, все, что нужно медучреждению – такой порядок. Мы позаботились, чтобы они имели все это до 1 июля, так как теперь им установлены расценки за услуги, и в эти расценки включены и издержки, и они вполне могут это сделать", – подчеркнул А. Дулькис.

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