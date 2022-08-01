Вступают в силу новшества для воспитывающих детей: что меняется?

С 1 августа этого года родители, которые растят одного ребенка в возрасте до 12 лет, получают право на один свободный день раз в три месяца. Таким образом родители, у которых один ребенок в возрасте до 12 лет, получат в течение года 4 дополнительных свободных дня, сообщает Министерство труда и социальной защиты (Соцмин).

Родители, воспитывающие двоих и более детей в возрасте до 12 лет, могут воспользоваться одним дополнительным свободным днем в месяц. Два дополнительных свободных дня в месяц положены каждому из родителей, в семье которых трое и больше детей в возрасте до 12 лет.

Родители, воспитывающие двоих детей в возрасте до 12 лет, если один из них или оба имеют инвалидность, могут взять два свободных оплачиваемых дня в месяц (до сих пор был один).

Статьи по теме: Цены удивили: питание в детских садах одного из крупных городов подорожает на треть

Этот дополнительный свободный день может быть использован и иначе. Например, если работнику положен один дополнительный выходной день, он может просить сократить рабочее время на 2 часа в неделю. Иначе говоря, мать или отец могут каждую пятницу или в другой день недели работать на 2 часа меньше.

Если работнику положены два дополнительных выходных дня в месяц, он может просить сократить рабочее время на 4 часа в неделю. Следовательно, каждую пятницу или в другой день недели мать или отец могут заканчивать работу на 4 часа раньше.

По просьбе работников, работающих посменно более чем по восемь часов, это дополнительное время отдыха может суммироваться за несколько месяцев до тех пор, пока не "набежит" дополнительный свободный день, который предоставляется не позже чем в последний суммируемый месяц.

С начала августа работать неполное рабочее время смогут работники, воспитывающие детей до 8 лет. До сих пор это распространялось только на родителей с детьми до 3 лет.

Если работодатель не может доказать, что из-за производственной необходимости или особенностей организации труда это вызвало бы большие затраты, с начала августа он обязан удовлетворить просьбу сотрудницы работать дистанционно, если этого требует беременная, недавно родившая или кормящая мать, работника, у которого ребенок до 8 лет, и работника, в одиночку воспитывающего ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. А также если работник представит просьбу, основанную на выводе медучреждения о состоянии его здоровья, или необходимости ухаживать за другим членом семьи или другим живущим с ним лицом. Эти перечисленные работники имеют возможность работать по удобному для них графику, говорится в сообщении Соцмина.

Уточнены сроки отпуска по отцовству и по уходу за ребенком, когда ребенка усыновляют - отпуск по отцовству должен быть предоставлен раньше, чем отпуск по уходу за ребенком.

Утверждена возможность предоставить бесплатный отпуск не только по уходу за болеющим членом семьи, но и лица, живущего вместе с работником.

Работодатель обязан будет также предоставить работнику бесплатное свободное время, если его просьба связана со срочными семейными причинами, например, болезнью или несчастным случаем, когда работник обязан непосредственно участвовать.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!