Погода в начале недели не порадует, но есть и хорошие новости

В понедельник погоду в Литве все еще обусловит южный циклон, который принес дожди и прохладу. Днем будет облачно, только на западе возможны прояснения. Во многих северных и восточных районах ожидаются осадки, прогнозируют небольшие дожди. Днем будет 17–22 градусов тепла.

Во вторник ночью циклон уйдет, давление понемногу начнет подниматься, облаков станет меньше. Особых осадков не ожидается. На юго-западе страны прогнозируют туман. Ночью будет 10–15, у моря 17 градусов тепла. Во вторник днем над страной пройдет малоактивный атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди. Воздух прогреется до 20–25 градусов тепла.

В среду над страной установится зона высокого давления. Вероятность осадков невелика. Утром местами снова возможны туманы. Ночью будет 8–13, у моря 14–16 градусов. Днем воздух прогреется до 21–26 градусов тепла.

В четверг ситуация почти не изменится. Ожидается небольшая облачность, только изредка на небе будут появляться тяжелые облака. Особых осадков не ожидается. Утром будет 10–15, на западе местами 16–19 градусов, днем воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.

В пятницу также будет приятно и солнечно. Только вечером на запад придет атмосферный фронт, там возможны небольшие дожди. Местами ожидаются грозы. Ночью будет 12–17, у моря до 19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25–30 градусов.

По нынешним данным, на выходных ожидаются кратковременные дожди, похолодает.

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