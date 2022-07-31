Благотворительные организации с беспокойством ждут зимы: нуждающиеся уже сейчас просят продукты

В Литве растет инфляция, а с ней и количество нуждающихся жителей. Летом многих спасает сезонная работа, считают представители благотворительных организаций. Реальную ситуацию, по их словам, мы увидим осенью и зимой, когда вырастут счета за электричество и отопление. По словам представителей благотворительных организаций, тогда появятся длинные очереди.

Представитель "Продовольственного банка" Довиле Ковальските сказала Delfi, что число нуждающихся в Литве растет второй год подряд. Если в 2021 г. "ПБ" помогал в среднем 143 000 жителям в месяц, то сейчас - 160 000, не считая беженцев из Украины. По ее словам, люди стали больше ценить и помощь продуктами.

"Если раньше не все продукты брали, то сейчас спрашивают, могут ли взять то, что оставили другие", – сказала она.

Недавно об этом рассказала и Мигле Петроните.

"Основной показатель - растет потребность в еде, если год назад не брали бананы, если на тех были черные пятна, то сейчас берут, а иногда просят и такую еду, которую мы не хотим людям давать - плохие яблоки, которые мы обычно отдаем в приюты для животных. Люди просят отдать их", – сказала она.

Ковальските сказала, что получатели помощи все чаще говорят о том, насколько мешает ограничение помощи до 75 евро.

"Помощь одному получателю не должна превышать 75 евро в месяц. Из-за этого ограничения и роста цен мы можем передать нуждающимся меньше еды, чем несколько лет назад или даже месяцев. Эта сумма уже много лет не меняется, несмотря на рост цен", – сказала она, заметив, что эта сумма должна индексироваться в соответствии с ростом цен.

С беспокойством ждет осени и благотворительная организация "Центр надежды", у которой в Вильнюсе есть две столовые для неимущих. Заместитель директора центра Нина Русакова сказала, что работники в столовых заметили, что сейчас приходит меньше людей, чем раньше. Вероятно, это результат наличия сезонных работ.

"Сейчас те люди, которые приходили за помощью, идут в леса, собирают грибы, ягоды, продают их, так у них появляются деньги. Нет такого, чтобы в столовых стало больше клиентов. Кроме того, хорошо работает Служба занятости. Она посылает людей работать, и это действует. Начинают работать те, кто десятилетиями не работал", – сказала Русакова.

По ее словам, перемены не такие большие, чтобы очередей в столовых не было.

"Люди в столовые приходят поесть, пенсионеры жалуются на небольшие доходы. Но я думаю, что пока люди не почувствовали роста расходов, им не надо платить за газ, за отопление, еще все только начинается. Осенью ситуация изменится, сейчас спасают сезонные работы, но когда получим большие счета за электричество, отопление, все будет иначе. А после Нового года, если не будет компенсации, вообще не знаю, как все будут жить", – заметила Русакова.

ПУ "Дом для всех" в Шакяй также управляет благотворительной столовой. Его директор Гедре Шедбарене сказала, что больше людей обращается за помощью.

"Больше всего мы почувствовали увеличение числа пожилых людей. Особенно одиноких, они нуждаются в привозе еды на дом. В последнее время число таких людей значительно выросло, есть и ждущие в очереди.

"Причины разные - в основном проблемы со здоровьем, им сложно о себе позаботиться. Еда из благотворительной столовой для них облегчение. На самом деле мы не анализируем причины, если человек просит помощи, мы ее предоставляем", – сказала она.

Шедбарене считает, что осенью нуждающихся в помощи станет больше.

"Думаю, станет больше. Сейчас не все осмеливаются просить о помощи, приходят, говорят, что было стыдно, ведь всю жизнь работали. Возможно, высокие цены заставят людей перешагнуть этот барьер и прийти за помощью. Возможно, есть еще такой момент, когда они могут есть огурцы с дачи, но осенью этого уже не будет", – сказала она.

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