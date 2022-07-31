Такое же количество нелегалов развернули и накануне.
На границе с Латвией в субботу попыток нелегального пересечения границы не зафиксировано, а в Польше в пятницу развернули 52 нелегалов.
Всего с 3 августа 2021 г., когда было принято решения не пускать нелегалов в Литву, развернули больше 11 300 нелегальных мигрантов.
В прошлом году из Беларуси в Литву пришли почти 4200 нелегалов.
Литва считает нелегальные попытки пересечения границы гибридной атакой минского режима.
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