Как временно оккупированные россиянами южные и восточные области Украины оказывают сопротивление

Листовки с напоминанием, что ВСУ, как и сезон арбузов, – на подходе, что HIMARS не прощает, что Мелитополь – Украина. Нарисованные сине-желтые флаги на стенах зданий и заборах временно оккупированных городов. Саботаж указаний оккупационной власти. Захваченные россиянами территории Украины борются. В стране действует Центр национального сопротивления.

Его курируют Силы специальных операций Вооруженных сил Украины. Как работает движение, как чувствуют себя оккупанты на Херсонщине, Запорожье, Луганщине и неподконтрольных Киеву территориях Донецкой области и почему каждая листовка бьет не хуже пули, в интервью Delfi рассказал военнослужащий ССО ВСУ, имя которого и должность мы из соображений безопасности не называем.

"Без поддержки гражданского населения войско не победит"

Село Ботиево Мелитопольского района Запорожской области. Из старого металлического мусорного бака торчит российский триколор. Кто-то из местных снял флаг с какого-то местного учреждения и показал его настоящее место. Новость об этом появляется на сайте Центра национального сопротивления 27 июля. Двумя неделями ранее была новость о том, что в Бердянском районе той же Запорожской области флаг России над оккупационной администрацией сожгли.

В Херсоне из-за недостатка коллаборантов не смогло заработать отделение оккупационного банка. На Херсонском направлении движение сопротивления ликвидировало группу оккупантов и получил условные обозначения, шифры и карты врага.

"24.08.2022. Как вернемся, все будет хорошо!", "Крым – Украина. Не только с 1954, а всегда!" Листовки желтыми буквами на синем фоне появились несколько дней назад в Крыму.

Foto: Анастасия Федченко

Таких новостей каждый день несколько. Движение сопротивления работает безостановочно. У партизан бывают маленькие победы, а бывают – большие. Как, например, "билеты на концерт Кобзона" для полицейских-оккупантов в Херсоне. Там с помощью радиоуправляемого фугаса подорвали автомобиль, в котором ехали двое оккупантов. Один скончался, второй в больнице. В том же Херсоне ранее ликвидировали "руководителя департамента молодежи и спорта" Дмитрия Савлученко. Коллаборант погиб на месте.

Foto: Анастасия Федченко

"Центр национального сопротивления заработал сразу после полномасштабного вторжения России. Наша задача – подготовить все население Украины к ненасильственному сопротивлению, научить действовать любыми доступными для них методами. Потому что без поддержки гражданского населения войско не победит, – говорит военнослужащий ССО. – Сравните 2014 год и нынешние дни: как сложно закрепиться российским военным и их администрациям, потому что население оказывает тотальное сопротивление, нет поддержки. Люди живут сопротивлением, люди не хотят врага на своей земле. Сопротивление – это про все население. Это не структура. Это процесс".

По его словам, в южных и восточных областях существует огромное подполье, которое собирается и действует по методичкам, правилам и конспектам, разработанными ССО. Только за март методичку скачали более 100 тысяч раз. Причем наибольшее количество скачиваний – на севере и юге страны, где как раз были самые острые и активные бои. Прочесть рекомендации можно и на сайте Центра национального сопротивления. Там есть алгоритм действий по ненасильственному противостоянию, как пользоваться VPN, чтобы обойти блокировки россиянами украинских сайтов, что делать при отравлении фосфором и другими химическими веществами, как вести себя в плену и другие.

В этой войне не стоит недооценивать онлайн, говорит военный. Интернет позволяет охватить большую аудиторию и более безопасен для "реципиента", чем офлайн.

"Мы учим людей, что сопротивление должно быть в первую очередь безопасным для них. И в то же время он ограничивается только их фантазией и умением".

Foto: Анастасия Федченко

"Листовка – это еще одна пуля"

Бывает активное сопротивление. Например, взять листовку и повесить на заборе или на стене. Людей, которые так делают, называют партизаны. Это большой риск, ведь если увидят человека, пишущего "Смерть врагам", его задержат и, возможно, будут судить по статье о терроризме или "госизмене".

"Есть пассивное сопротивление. Например: «А возьмите российский паспорт». – «А не возьму». Отличный пример пассивного сопротивления. Или отказ предпринимателей Херсонской области выходить работать по российскому законодательству. Малый и средний бизнес – это кровь каждого региона. И, как следствие их отказа работать по оккупационному законодательству, во многих районах Херсонской области российские солдаты расплачиваются гривнами, – говорит военный. – В Мелитополе – большая узловая железнодорожная станция. Почти все сотрудники отказались выходить на работу – просто уволились. Россияне вынуждены везти из России на ротационной основе сотрудников железной дороги, чтобы они обеспечивали работу железной дороги. Это ресурсы врага, где-то потеряна логистика, время. Люди боятся ехать. Они кое-как работают и хотят поскорее сбежать".



Foto: Анастасия Федченко

Похожая ситуация и в муниципальных службах. Коллаборантов очень мало. Практически никто не хочет сотрудничать с оккупантами. И здесь важна каждая листовка, утверждает представитель Центра.

- Вот взяли где-то и подорвали коллаборанта. Подполье или разборки, кто его знает. Идет российский солдат по Херсону, слышит новость о том, что где-то подорвали коллаборанта и видит листовку: «Русский солдат, обернись, мы знаем, где ты ходишь». Я думаю, этот солдат после такого не очень «заряжен» воевать дальше. Он будет искать возможности сложить оружие, сбежать. И эта синергия разных направлений, это взаимодействие людей пугает оккупантов. А гражданские россияне, которые приезжают сюда, морально подавлены. Да, где-то им обеспечили безопасность, а где-то они ходят по улице и не знают, что их ждет.

- То есть, они чувствуют себя не очень?

- Да, они в постоянном страхе. А те, кто хочет пойти на сотрудничество с россиянами, десять раз подумают, ведь как ни колонку с включенным гимном Украины кто-то забудет на остановке, так напишет «Смерть врагам» или «Слава ЗСУ». Каждая листовка – это выстрел по морально-психологическому состоянию врага, еще одна пуля.

Foto: Анастасия Федченко





Города героев

Российские паспорта, которые так пытаются навязать оккупанты, в тех же Херсонской и Запорожской областях берут единицы. Часть – по принуждению, из-за запугивание, из-за подкупа. Есть случаи, когда за вручение красной книжечки с двуглавым орлом россияне дают по 10 тысяч рублей.

"Чтобы отчитаться в Москву об успехе, они идут на разные трюки. Например, в Херсоне есть 90-ая исправительная колония, руководитель которой пошел работать на оккупантов, но потом у него почему-то взорвалась машина, наверное, курил в ней. Через руководство давят на заключенных, чтобы брали паспорта. Но и заключенные не хотят. Им угрожают физической расправой. И только тогда уже некоторые вынуждены взять паспорт".

На оккупированных территориях россияне устроили настоящий террор. Украинцы получают социальные выплаты от Украины. Но не могут расплатиться картой. Они вынуждены снимать деньги. Но за это россияне берут от 5 до 25% комиссии. Цены на некоторые продукты выросли в 5 раз.

"И вот люди живут: высокие цены, уменьшились доходы, вокруг российские солдаты, а они и дальше оказывают сопротивление, отказываются сотрудничать с российской пропагандой. Об их борьбе должны знать все! Как сказал министр обороны, это не город-герой, это города героев. И это правда! Это люди со стальными нервами".

Города героев – это и Херсон, и Мелитополь, и Энергодар Запорожской области. Там оказывают огромное сопротивление учителя. Они практически первые на оккупированных территориях отказались внедрять российскую образовательную программу. За счет этого обучение в школах, которое планировали начать по российской программе еще весной, вынуждены были перенести на осень.

"Они понимают, что не могут это сделать руками украинцев. Потому единственный выход – свезти кучу российских сотрудников и благодаря этим людям запустить администрации, образовательные процессы. В садиках, например, вообще некому работать, – говорит военный. – На Херсонщине, например, из 60 директоров школ только 2 согласились работать с россиянами".

Еще один вид сопротивления – саботаж. Даже те люди, которые пошли на сотрудничество с оккупантами, например, в органах местного самоуправления, могут практически бесконечное количество раз ходить на перекур или пить кофе, проводить пять совещаний, чтобы согласовать один документ.

Foto: Анастасия Федченко

"Он может решить, что работу бухгалтера будет хорошо исполнять водитель, а работу водителя – бухгалтер без водительских прав. Ну вот так он налаживает работу. Или коммунальники из Херсона, которые до мая не могли поменять окно в горсовете: у них не было бензина, не было стекла, не было времени за другими важными задачами. В том же Херсоне россияне уже нанимают "титушек" ("Титушки" – чаще всего спортсмены, которые идут на противоправные действия за деньги. Термин родился в Украине во временя Евромайдана, когда боксер Вадим Титушко напал на журналистов, выбивал у них камеру и толкал самих журналистов, которые фиксировали деятельность проплаченных "активистов" Антимайдана – Р.), чтобы они зарисовывали украинскую символику на столбах и на заборах. Коммунальники просто "не успевают" ее зарисовать", – рассказывает военный.

"Это война двух разных миров и цивилизаций"

Где-то сопротивление более активное (или из новостей складывается такое впечатление), но на самом деле подполье действует на всех оккупированных территориях: и в растерзанном россиянами Мариуполе, и в Крыму. Фото мальчика, который вышел в Мариуполе с сине-желтым флагом на плечах, облетело все украинские СМИ и заставили сжаться от боли и гордости не одну сотню тысяч сердец. Так же, как и детский рисунок сине-желтого сердца на асфальте в том же Мариуполе во время детского праздника на руинах парка "Веселка".

Это несознательное сопротивление, поскольку исходит от детей, но это показывает, что дети не знают другой Родины, кроме Украины.

На том, что воспитывать детей нужно на примерах украинских героев, акцентирует представитель Центра. Дети в подполье участия не принимают. Это запрещено. Но их родители и учителя, которые остались верны Украине, должны понимать всю меру своей ответственности за новое поколение.

Мужчина говорит: на самом деле они готовят к сопротивлению всю страну.

"Эта война надолго. Не в плане, что активная фаза не закончится. Но через определенное время Российская Федерация может повторить вторжение. Мы это предвидим. Это война двух разных миров и цивилизаций, двух разных культур, и она будет продолжаться до полной победы. Поэтому наша цель – научить оказывать тотальное сопротивление врагу".

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