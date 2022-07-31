В вильнюсскую больницу доставлен младенец с симптомами отравления

В вильнюсскую больницу доставлен младенец с симптомами отравления.

Департамент полиции сообщает, что 30 июля, в 19 ч. в вильнюсскую больницу из дома на ул. Тверечаус, был доставлен младенец (2022 г.р.). Подозревают отравление.

Начато расследование по 3 ч. 140 ст. УК ЛР (Тот, кто совершил с малолетним указанные в 1 ч. этой статьи действия или истязал пострадавшего, получит штраф или будет арестован или может быть приговорен к лишению свободы на срок до двух лет).

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