Гарюнай объявил войну муниципалитету из-за снесенных торговых рядов: друг друга обвиняют в незаконном строительстве

Территорию рядом с Гарюнайским рынком ждут большие перемены. Планируется строительство нескольких объектов, круговые перекрестки, виадук. Однако Гарюнайский бизнес-парк выступает против этих проектов. На прошлой неделе начали сносить торговые ряды, которые по данным муниципалитета, построены нелегально. Однако представитель Гарюнай утверждает, что границы их участка были изменены незаконно.

Неделю назад в Facebook подняли вопрос будущего части Гарюнайского рынка, поскольку начались работы по оборудованию кругового перекрестка. В минувший вторник руководство рынка сообщило, что территорию "самовольно огородили и начали сносить Гарюнай".

Сообщалось, что несколько тысяч предпринимателей со следующей недели лишатся работы и доходов "из-за беспрецедентного уничтожения малого бизнеса в пользу олигархов". В записи упоминается и сеть Lidl, которая должна оборудовать круговой перекресток, поскольку там появился ее магазин.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Конфликт начался из-за границ территории рынка. Муниципалитет утверждатет, что часть павильонов построена незаконно на государственной земле. Гарюнай отвечает, что сам муниципалитет незаконно изменил детальный план.

В суде этот спор рассматривают не первый год. Только что предприниматели об этом ничего не знали, поэтому заборы, которыми обнесли их ряды, для них стали неприятным сюрпризом. Предприниматели воспротивились и не давали работать рабочим, поэтому пришлось вызывать полицию.

"Жаль, что оператор Гарюнайского парка не информировал своих клиентов о том, что эти ряды стоят на государственной земле, а значит, они нелегальные. У них было время для решения этого вопроса, но, видимо, сознательно этого не делали. Жаль торговцев.

Не исключаю, что они могли бы объединиться и направить свою злобу против оператора, который много лет не решал этот вопрос, а не против подрядчиков, которые оборудуют круговой перекресток", – сказал журналистам инженер города Антон Никитин.

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Круговой перекресток - это лишь часть перемен, в этом месте уберут светофор, вместо него построят виадук. Никитин заметил, что проект осуществляют на городской земле.

Представители Lidl уверяют, что все работы легальные, разрешения получены, и выполняют работы, поскольку таково обязательство компании перед муниципалитетом.

Однако на этой неделе появилась также информация о том, что в этом месте рядом с круговым перекрестком построят автоматическую АЗС, автомойку и два ресторана типа фастфуд.

Delfi обратился за комментариями к муниципалитету и руководству рынка. Представители муниципалитета сказали лишь, что работы начаты, а глава рынка Рамунас Шедуйкис попросил прислать вопросы в письменном виде.

"Новая информация, видимо, будет лишь тогда, когда прокуроры ответят на вопросы, поскольку в детальном плане 1999 г. ничего подобного нет. (...) А они создают что-то новое, какой-то абсурд. В Литве, оказывается, можно не соблюдать закон о планировании территорий и создавать планы инфраструктуры для отдельных бизнес-субъектов", – сказал Шедуйкис.

Gariūnų teritorijos planas Foto: Vilniaus miesto savivaldybė

На замечание, что план был подкорректирован в 2020 году, а обществу представлен в 2019 г., он предложил посмотреть, как строили Lidl.

"Планы так не строят. Полное изменение плана невозможно, инфраструктуру дорог никто тут не может изменить. Этим занимается не муниципалитет. А они расширили частные участки, скупили их. Поинтересуйтесь, как строили Lidl. Это был участок под инфраструктуру с нулевой застройкой. Это был сервитутный участок. Они купили участок, изменили весь регламент. Он стоит на магистральной дороге. Если по регламенту и нас трансевропейская дорога категории Б с соединением дорог – две объездные дороги у нас сходятся на каунасской магистрали и их оставили без зоны расширения, что это значит? Вы знаете, какие пробки здесь бывают", – сказал Шедуйкис.

Он считает, что планы в связи со строительством других объектов также нелегальные.

Неделю назад на странице Гарюнай в фейсбуке появился план территории 1999 года. По словам представителя парка, на нем видны красные линии, которые были нелегально перенесены (см. фото выше).

"На этом чертеже утвержден анализ инфраструктуры зоны С промышленного районах Верхних Панеряй. Земли, где стояли торговые ряды, отмечены номерами 8 и 10. Границы территории отмечены красным. Желтые квадраты на территории – охрана, кафе и бухгалтерия. Муниципалитет представляет на рассмотрение обществу план, на котором эти здания оказываются на государственной земле.

Скажите, каким способом юридически утвержденные постройки, оказались незаконными? Точно ли часть "рядов нелегально стоит на государственной земле"? Может, надо спрашивать: "Легально ли муниципалитет перекраивает границы территорий?" – вопрошает Шедуйкис.

Представители муниципалитета сказали Delfi, что на данной территории действует детальный план, коотрый администрация муниципалитета утвердила и представила обществу в 2019 году.

Одна из целей коррекции была – изменение красных линий на ул. Гарюну, чтобы можно было реконструировать дорогу в шестиполосную с разделительной полосой, предусмотреть пешеходные дорожки, велодорожки, остановки общественного транспорта, виадук.

По данным муниципалитета, процесс был публичным, с решениями можно было ознакомиться с мая по августа 2019 г. Указано, что с планом ознакомились владельцы и пользователи соседних участков - никаких предложений они не устно, ни письменно не представили.

Постановлением правительства от 2019 г. Гарюнайская территория утратила статус объекта государственной важности, не осталось возможности арендовать землю без аукциона.

Национальная земельная служба расторгла договор об аренде. Сейчас этот вопрос рассматривается в суде.

Gariūnų teritorijos detalusis planas 1999 m. Foto: Facebook

Муниципалитет отмечает, что земля, на которой находится рынок, сейчас принадлежит Литовской Республике. Поскольку сейчас дело рассматривается в суде, договор об аренде не снят с учета в регистре, но в июне этого года Верховный суд ограничил право на использование этого участка.

Муниципалитет уверяет, что на данный момент Гарюнай частично находится на чужой территории, это захват государственной земли.

"Гарюнай уже несколько лет знали, что будут строите круговой перекресток. Они знали, что и павильоны выходят за пределы их территории. Знали, что сдают павильоны нелегально. На территории будущего кольца павильоны должны снести", – указал муниципалитет.

На схеме эти нелегальные павильоны отмечены голубым цветом.

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