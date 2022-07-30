Шесть чемоданов с контрабандой: в Вильнюсском аэропорту задержан гражданин Беларуси

В Вильнюс прилетел гражданин Беларуси с 6 чемоданами, в которых было 9000 пачек сигарет.

Мало кому под силу затолкать в шесть чемоданов 9000 пачек сигарет, а вот гражданину Беларуси, прилетевшему в Вильнюс из Стамбула, удалось это сделать.

Вильнюсские таможенники на прошлой неделе задержали мужчину, который вез контрабанду на сумму больше 34 000 евро.

Сигареты были обнаружены в чемоданах 24 июля, около 19 ч.

Мужчина прилетел в Вильнюс из Минска через Стамбул.

В каждом чемодане у него было в среднем по 1450 пачек белорусских сигарет. Всего - 9148 пачек сигарет Queen Menthol, NZ Gold и Minsk Superslims.

Начато расследование по факту перевозки контрабанды. Нарушитель был задержан на двое суток, а потом его освободили под подписку о невыезде, кроме того, у него изъяли документы, ему также пришлось внести денежный залог.

Таможенники заметили, что подобные "туристические" вояжи по Западной Европе очень популярны в последнее время, таких "туристов" ловят и в аэропортах других стран.

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