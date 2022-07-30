У одного литовского министра – очень высокий рейтинг, другие не пользуются популярностью

Самым популярным политиком в Литве остается президент Гитанас Науседа, на втором месте - министр обороны Арвидас Анушаускас, третье место занимает лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте, таковы данные результатов опроса, проведенного компанией Vilmorus по заказу Lietuvos rytas.

Впервые Анушаускас занял второе место в рейтинге в июне и пока сохраняет его.

Глава Vilmorus Владас Гайдис сказал, что это связано с продолжающейся в Украине войной и заметностью политика.

"После начала войны в Украине он вышел на первый план и неплохо реализует возможности заметности", – сказал социолог.

По данным опроса, президента Науседу положительно оценивают 57,2% участников опроса (в июне 59,2%), Анушаускаса – 44,6% (45,4%), Блинкявичюте – 43,4% (43,6%).

На четвертом месте рейтинга - глава демократического союза "Во имя Литвы" Саулюс Сквернялис - 38,5% (37,2%), далее идет глава "Свободы и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис – 38,1% (37%), спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен – 35,6% (32,6%).

На седьмом месте премьер страны Ингрида Шимоните - 30,4% (30,4%), далее глава Соцмина Моника Навицкене 29,6% (30,2%), мр Каунаса Висвалдас Матийошайтис – 27,7% (26,2%).

Десятку популярных политиков завершает лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис – 26,8% (25,%).

В рейтинге самых популярных партий лидеры не изменились: первую позицию занимают социал-демократы, на втором месте – консерваторы, на третьем – союз "Во имя Литвы".

"Рейтинг не изменился, по сравнению с июньским. По сути есть лига лидирующих партий, их позиции какое-то время не меняются, только разница немного изменилась", – сказал Гайдис, заметив, что летом рейтинги редко меняются.

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то за социал-демократов голосовали 13,6% респондентов (14,5% в июне), за Союз отечества-Христианских демократов Литвы 11,4% (11,7%), за союз "Во имя Литвы" – 10,6% (9,5%).

Оппозиционный Литовский союз крестьян и зеленых получил бы 7,6% голосов (7,4% в июне), Движение либералов поддержали бы – 5,7% респондентов (4,9%).

Оппозиционная партия "Свобода и справедливость" получила бы 4,5% голосов (5,2% в июне), Партия труда – 4% (3%), Партия свободы – 2,6% (2,7%), а Литовская партия регионов – 2,4% (2,8%).

Опрос показал, что жители Литвы больше всего доверяют пожарным-спасателям - им доверяют 90,8% респондентов (90,9% в мае), армии – 65,8% (64,1%), на третьем месте полиция - 60,9% (65,3 в июне).

Фонду социального страхования ("Содре") доверяют 60,7% участников опроса, пограничникам – 52,9%, системе здравоохранения – 51,6%, Церкви – 47,5%, системе образования – 44,5%, банкам – 40,6%, президентской службе – 40,4%.

Меньше всего жители доверяют партиям, парламенту, СМИ, правительству и судам.

Опрос был проведен 15–23 июля 2022 года, погрешность результатов составляет 3,1%, в опросе участвовали 1003 человека.

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