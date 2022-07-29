Выручка компании от продаж в прошлом финансовом году составила 673,2 млн евро и была на на 16,4% выше, чем в предыдущий год, говорится в отчете Lidl Lietuva, представленном в Реестровый центр.
"В 2021 году мы сохранили тенденцию роста компании, но на результаты значительно повлияло регулирование клиентских потоков, инвестиции в меры по профилактике коронавируса для сотрудников и клиентов и другие меры по управлению пандемией", — сказал в комментарии для BNS руководитель Lidl Lietuva Радостин Руссевас-Пейн.
В прошлом году компания инвестировала 62,7 млн евро, в течение года было открыто шесть новых магазинов.
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