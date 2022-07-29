Немецкая сеть Lidl хорошо заработала в Литве: прибыль за прошлый год - 35,2 млн евро

Немецкая сеть супермаркетов Lidl заработала 35,2 млн евро чистой прибыли в прошлом финансовом году, который начинается в марте и заканчивается в феврале следующего года - на 16,5% больше, чем в предыдущем финансовом году.

Выручка компании от продаж в прошлом финансовом году составила 673,2 млн евро и была на на 16,4% выше, чем в предыдущий год, говорится в отчете Lidl Lietuva, представленном в Реестровый центр.

"В 2021 году мы сохранили тенденцию роста компании, но на результаты значительно повлияло регулирование клиентских потоков, инвестиции в меры по профилактике коронавируса для сотрудников и клиентов и другие меры по управлению пандемией", — сказал в комментарии для BNS руководитель Lidl Lietuva Радостин Руссевас-Пейн.

В прошлом году компания инвестировала 62,7 млн евро, в течение года было открыто шесть новых магазинов.

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