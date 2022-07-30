Последний день месяца: бесплатное посещение музеев в Литве

31 июля по традиции посещение музеев в Литве, которые находятся в ведении Минкульта, принимают посетителей бесплатно, пишет madeinvilnius.lt.

В первой половине этого года такой возможностью воспользовались 135 486 человек. Минкульт за полгода выплатил музеям в рамках этой инициативы 613 000 евро.

Директор Литовского музея этнокосмологии Линас Шмигельскас радуется такой инициативе министерства и сообщает, что в воскресенье музей можно бесплатно посетить с экскурсоводом с 10 до 17 ч.

В это воскресенье бесплатно можно посетить все музеи Минкульта, за исключением отделений Национального музея им. М.-К.Чюрлёниса и Каунасской картинной галереи.

Бесплатно посетителей примет Вильнюсский музей, Музей археологической местности в Кернаве, Литовский музей спорта, Военный музей им. Витаутаса Великого, Музей энергетики и техники.

Подробную информацию можно найти на сайтах музеев и в социальных сетях.

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