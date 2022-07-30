Возобновляют прежний порядок: всем бегущим от войны в Украине - бесплатные услуги железнодорожного транспорта

Железнодорожная компания LTG Link, занимающаяся пассажирскими перевозками, продолжает начатую в марте инициативу и предоставляет бегущим от войны в Украине людям возможность бесплатного сообщения по железной дороге. С 1 августа 2022 года бесплатно поездами в Литве смогут пользоваться все люди, бежавшие от войны в Украине в Литву. Это касается и граждан Украины и граждан других стран, которые бежали из Украины из-за войны. Им надо предъявлять соответствующие документы – паспорт или идентификационную карту (детям – свидетельство о рождении) и регистрационную карту, выданную Департаментом миграции, пишет madeinvilnius.lt.

Граждане Украины, которые пользовались бесплатным проездом до 1 августа, смогут пользоваться услугами и дальше, для этого им надо только предъявить документ, удостоверяющий личность.

Чтобы помощь была более целенаправленной, с 1 сентября бесплатным проездом можно будет пользоваться в течение 3 месяцев с момента получения регистрационной карты, выданной Департаментом миграции.

"С начала марта мы стараемся помочь приехавшим в Литву людям добраться до места предоставления помощи и интегрироваться в общество. Мы следим за потребностями этих людей, видим, что такая услуга особенно актуально в самом начале, как только люди приехали в Литву – поэтому с августа этой услугой смогут пользоваться не только граждане Украины, но и граждане других стран, получившие статус беженцев от войны в Украине", – сказал глава LTG Link Линас Баужис.

Регистрационную карту таким людям в Департаменте миграции выдают сразу же, как только они туда обращаются. Ее получают и украинцы, и люди других национальностей, если у них была международная защита или право на жительство в Украине.

Бесплатные билеты на проезд им по-прежнему будут выдавать в поездах или в кассах. С 1 сентября услуга будет предоставляться для обеспечения необходимого сообщения.

Как обычно, бесплатно можно везти ручную кладь до 35 кг, самокаты и животных до 8 кг в специальных боксах.

По прошествии трех месяцев с момента регистрации беженцы смогут пользоваться теми же льготами, которыми пользуются и другие пассажиры.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!