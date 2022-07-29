Как указала министр внутренних дел Агне Билотайте, правовой акт будет предусматривать, что такие меры могут применяться пограничниками во время экстремальной ситуации, чрезвычайного положения и военного положения.
"Это положение не будет распространяться на иностранцев, бегущих от военной агрессии или преследования", - сказала министр в комментарии для BNS.
Глава Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас заявил в четверг, что политику разворота нелегальных мигрантов можно закрепить на уровне закона, но для этого еще нужен политический консенсус.
Об этом он сказал во время посещения Швенчёнского района на границе с Беларусью, где завершается возведение забора.
"Предложение главы КНБО следует за работой, уже проделанной МВД. МВД и Служба охраны госграницы Литвы (СОГЛЛ), которые ежедневно следят за ситуацией на границе с Беларусью - а напряженность там не снижается - уже давно определили потребность в таком правовом регулировании", - сказала Билотайте.
По ее словам, подготовка поправок "завершается, в ближайшее время они будут вынесены на институциональное согласование".
"В настоящее время законопроект о поправках к закону находится на рассмотрении у юристов", - сказала министр.
Представители СОГГЛ ранее заявляли, что перевод политики разворота мигрантов на уровень закона работу пограничников принципиально не изменит.
Литва стала разворачивать мигрантов на границе с Беларусью в прошлом году и обвинила в минский режим в организации их наплыва.
В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда глава МВД своим распоряжением разрешило пограничникам разворачивать нелегальных мигрантов, из Беларуси в Литву не попало более 11 тысяч иностранцев.
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