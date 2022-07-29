МВД Литвы хочет узаконить практику разворота мигрантов на границе

Министерство внутренних дел (МВД) Литвы подтвердило в пятницу, что готовит законопроект, который призван узаконить практику разворота мигрантов на границе.

Как указала министр внутренних дел Агне Билотайте, правовой акт будет предусматривать, что такие меры могут применяться пограничниками во время экстремальной ситуации, чрезвычайного положения и военного положения.

"Это положение не будет распространяться на иностранцев, бегущих от военной агрессии или преследования", - сказала министр в комментарии для BNS.

Глава Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас заявил в четверг, что политику разворота нелегальных мигрантов можно закрепить на уровне закона, но для этого еще нужен политический консенсус.

Об этом он сказал во время посещения Швенчёнского района на границе с Беларусью, где завершается возведение забора.

"Предложение главы КНБО следует за работой, уже проделанной МВД. МВД и Служба охраны госграницы Литвы (СОГЛЛ), которые ежедневно следят за ситуацией на границе с Беларусью - а напряженность там не снижается - уже давно определили потребность в таком правовом регулировании", - сказала Билотайте.

По ее словам, подготовка поправок "завершается, в ближайшее время они будут вынесены на институциональное согласование".

"В настоящее время законопроект о поправках к закону находится на рассмотрении у юристов", - сказала министр.

Представители СОГГЛ ранее заявляли, что перевод политики разворота мигрантов на уровень закона работу пограничников принципиально не изменит.

Литва стала разворачивать мигрантов на границе с Беларусью в прошлом году и обвинила в минский режим в организации их наплыва.

В общей сложности с 3 августа прошлого года, когда глава МВД своим распоряжением разрешило пограничникам разворачивать нелегальных мигрантов, из Беларуси в Литву не попало более 11 тысяч иностранцев.

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