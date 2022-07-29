Вильнюсский привокзальный район ждут перемены

Завершились процедуры госзакупок, начался важный этап в проекте трансформации привокзального района Vilnius Connect – победителем архитектурного конкурса официально объявлена зарегистрированная в Лондоне компания Zaha Hadid Architects.

Известная студия представила проект Green Connect, собравший в прошлом году больше всего баллов в международном конкурсе (оценивали Вильнюсский муниципалитет и группа "Литовские железные дороги"). После этого анализируются возможности финансирования проекта. Дальнейшие этапы зависят от формы финансирования.

Одно из предложений Zaha Hadid Architects - соединение Науининкай с Науяместисом и Старым городом (постройка площадью 9500 кв. м). В этом здании будут концертные пространства, зал ожидания с прямым выходом на перроны. Над рельсами будут удобные соединения для пешеходов и велосипедистов.

Главный архитектор города Миндаугас Пакльнис считает, что этот проект станет ренессансом вокзала и Науининкай.

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