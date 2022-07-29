Погода: в субботу ожидается летнее тепло, в воскресенье дождя не будет только у моря

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В пятницу днем погоду в Литве обусловит восточная часть циклона. Ожидается переменная облачность. Больше облаков будет на северо-западе страны.