Карта: в Литве появится еще 100 постов контроля скорости

Литовская дирекция автомобильных дорог сообщает, что средний вклад постов контроля скорости в повышение безопасности на дорогах уже виден, поэтому в ближайшее время появится еще 100 новых радаров на 50 участках.

По словам главы дирекции Ремигиюса Липкявичюса, в Литве с 2001 по 2021 г. количество погибших на дорогах снизилось с 202 до 52 человек на миллион жителей. Несмотря на то, что был пятилетний период, когда особых перемен не было, но в 2021 г. количество смертей на дорогах сократилось на 17%.

"С 2016 по 2020 г. на участках, где в 2021 г. уже действовали 56 новых радаров, в ДТП пострадали 407 и погибли 36 человек. В среднем это 80 пострадавших и около 7 погибших в год. После того как там установили радары, за год пострадали 26 и погибли 2 человека. Пострадавших за год стало даже на 70% меньше.

Это только результат одного года, но он уже подтверждает, что расширение сети радаров целесообразно. С учетом этого, рассматривается дальнейшее расширение этих радаров. Система контроля скорости помогает не только формировать, но и развивать привычку водителей выбирать постоянную скорость, а превышение скорости – наиболее частая причина ДТП, приводящих к печальному исходу", – сказал Липкявичюс.

Всего на дорогах уже действуют 162 радара, измеряющих среднюю скорость, они оборудованы на 81 участке, и 70 радаров моментального действия, они установлены в опасных местах. Эти радары фиксируют превышение скорости, факт оплаты/неоплаты за дорогу, наличие техосмотра и страховки. В этом году установят еще 50 радаров, измеряющих среднюю скорость (всего 100, по два на каждом участке).

О том, что на участке стоит радар среднего действия, информируют специальные знаки.

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