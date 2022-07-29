В Вильнюсе состоятся похороны актера Томкуса

29 июля скончавшемуся в минувшее воскресенье одному из самых известных литовских актеров театра и кино Витаутасу Ромуалдасу Томкусу исполнилось бы 82 года. Сегодня урна с его прахом была внесена в Вильнюсский кафедральный собор, где состоялась заупокойная служба.

Дочь покойного Довиле Томкуте сообщала, что службу будет служить священник Ричардас Довейка, на органе будет играть и петь органистка Милда Атминайте.

Томкус ушел из жизни в минувшее воскресенье. Об этом в социальной сети Facebook сообщила дочь покойного Довиле Томкуте.

"С болью и грустью сообщаю, что 24 июля 2022 года, в 19 ч. в Вильнюсе свой земной путь завершил мой дорогой Папа, ВИТАУТАС РОМУАЛЬДАС ТОМКУС, он родился 29 июля 1940 года. Актер театра и кино, заслуженный артист ЛР, кавалер ордена Витаутаса Великого, почетный гражданин своего родного города Радвилишкиса Nr. 1", – писала дочь актера.

Витаутас Ромуалдас Томкус родился 29 июля 1940 года в Радвилишкисе. В 1961 году окончил Литовскую консерваторию. В 1961–1962 гг играл в Шяуляйском драматическом, 1962–1970 гг – Каунасском драматическом театре.

В 1971–1992 и 1999–2014 гг Томкус работал в Литовском национальном драматическом театре, в 1992 г. был одним из создателей театра Vaidilos ainiai.

С 1962 г. он снимался в кино, получил известность благодаря роли Тадаса Блинды в одноименном кинофильме "Тадас Блинда" (1973 г).

В 2004 г. Томкус был награжден Офицерским крестом ордена Витаутаса Великого.

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