Денежные реки текли мимо: в Литве вырос уровень бедности

Департамент статистики Литвы представил новейшую статистику по бедности в стране. Данные показали - уровень бедности вырос.

Исследование основано на данных за 2021 год. Его представила заместитель гендиректора Департамента статистики Инга Масюлайтите-Шукевич.

Согласно данным о доходах жителей за 2021 г., уровень нищеты (бедности) в 2022 г, вырос на 1,2% и составляет 21,2%.

Риск бедности в 2022 году - это доходы в 516 евро на одного человека или 1084 евро на семью из двоих взрослых и двоих детей до 14 лет.

Абсолютный уровень бедности - 267 евро на одного человека. Его установил Соцмин. В Литве этот показатель вырос на 0,1% - с 3,9 до 4%.

Сообщается, что этот риск велик для одиноких людей старшего возраста. 37,9% жителей старше 65 лет живут за чертой бедности.

"Но в этой возрастной группе самый низкий показатель абсолютного уровня бедности - 2,3%", – заметила Масюлайтите-Шукевич.

Показатели изменения уровня бедности с 2010 года показывают, что сейчас общий уровень бедности снова вырос.

"Рост объясняется тем, что в 2021 г. зарплаты росли быстрее, чем выплаты, поэтому среди трудоспособных людей уровень риска бедности вырос незначительно, а среди детей и пожилых людей изменился значительно – соответственно на 3 и 2%", – сказала представитель Департамента статистики.

В 2022 г. самый низкий риск бедности был в Вильнюсе и Вильнюсском районе - 13,5 и 17%, а самый высокий – в Биржайском и Зарасайском районах – больше 33%.

Представитель Соцмина Угне Ужгале сказала: "Несомненно на рост бедности подействовала пандемия. Но я бы сказала, что уровень бедности не столько вырос, сколько представленные данные показали реальную ситуацию. Мы говорим о доходах за 2021 год. А когда мы оцениваем эти тенденции, то берем два года – 2020 и 2021. 2020 - начало пандемии. Это был год нестабильности, это проявилось во всех сферах: здравоохранения, экономики, в социальной сфере".

По ее словам, быстро были приняты меру по оказанию помощи бизнесу, жителям, некоторые выплаты были одноразовыми.

"Понятно, что одноразовые выплаты проблему бедности не решают, создают иллюзию, ожидание снижения, но он не снижается", – сказала Ужгале.

По ее словам, 2021 г. оживление после пандемии, стали расти доходы, платили целевые выплаты, не осталось одноразовых, поэтому появился рост.

Она заметила, что у Соцмина есть орудие для прогнозирования показателя уровня бедности: "Мы убеждены, что в 2022 г. снова уровень бедности уменьшится".

По прогнозам Ужгале, изменения пенсионной системы могут улучшить ситуацию пенсионеров: "В этом году пенсии повысили дважды. В 2021 г. средняя пенсия по старости с необходимым стажем была 441 евро, а в июне 2022 г. - 510 евро, т.е. на 70 евро больше. Это позволит снизить уровень бедности пенсионеров"

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