Важная информация для тех, кто едет из Вильнюса в Каунас: вскоре закроют часть магистрали А1

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Eismo spūstis Islandijos prospekte Foto: Rokas Tenys, Kas vyksta Kaune

В ходе осуществления реконструкции транспортного узла на магистрали А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда у 39,110 км (Вевис) будет ограничено движение на магистрали, сообщает Дирекция автодорог.