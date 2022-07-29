Премьер Литвы: антиинфляционые меры уже приносят свои плоды

Меры, принятые правительством в середине мая одновременно с уточнением госбюджета, уже дают результаты, сказала премьер-министр Ингрида Шимоните, комментируя последние данные инфляции.

Департамент статистики сообщил, что оценка головой инфляции по согласованному индексу потребительских цен (СИПЦ), составляет 20,8 проц., а месячное изменение потребительских цен - 0,7 проц.

"Предложенные правительством решения уже приносят свои плоды. Видим это, после объявления предварительной оценки инфляции за июль. Все еще самую большую часть инфляции составляют жилье, отопление и коммунальные услуги, но с 1 июля действует потолок цен на отопление. Цены росли, но правительство предложило Сейму компенсировать большую часть цены за отопление и это было сделано", – сказала И.Шимоните в интервью агентству новостей ЭЛЬТА.

"Если бы этого не было, мы бы имели совсем другие цифры", – добавила она.

Ingrida Šimonytė Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Премьер обратила внимание, что решение правительства заморозить цены на отопление вызвало критику Госконтроля и других институций, поскольку эти меры применялись горизонтально – для всех жителей, вне зависимости от их доходов.

"Мы считаем, что для "заземления" роста инфляции такое горизонтальное решение было ценным", – подчеркнула она.

В целом принятие бюджета на 2022 год в конце прошлого года прошло довольно слаженно. считает И.Шимоните. По ее словам, "в принципе бюджетом была довольна" даже оппозиция Сейма. Но война в Украине, скачок энергоцен вынудили предпринять дополнительные меры.

"Через несколько месяцев мы должны были пересмотреть бюджет. Думаю, этот пересмотр был удачным. Теперь надо позволить этим мерам начать действовать. Если осенью потребуются дополнительные меры, то эти меры будут. Хотя считаем, что обеспечить стабильность цен за отопление сумеем другими способами", – сказала И.Шимоните.

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