Брюссель: ЕС не может полностью прекратить выдачу виз россиянам

Евросоюз не может полностью прекратить выдачу виз россиянам, поскольку это противоречит визовым правилам ЕС, говорится в ответе Еврокомиссии на запрос финской газеты Helsingin Sanomat.

"Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьей граждан стран ЕС, журналисты и диссиденты", - заявили в Брюсселе.

Санкции ЕС "главным образом" направлены против российских властей и элит с целью не допустить финансирования войны против Украины, а не против простых россиян, заявили в Еврокомиссии.

Ранее в Финляндии призвали прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за войны в Украине.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!