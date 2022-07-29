Магазины сети Kika отказываются от продажи животных

Работающая в Литве больше 30 лет сеть товаров для животных Kika отказывается от продаж птиц, грызунов, рыбок и рептилий, сообщает портал vz.lt.

Представитель Kika LT Лолита Барейкене сказала, что компания решила отказаться от этой деятельности не потому, что ужесточились какие-то требования – просто меняется отношение общества и самой компании к домашним животным.

За счет продаж животных Kika получала всего до 2% доходов.

У компании Kika в Литве 72 магазина, еще 50 – в Эстонии. В обеих странах сеть занимается торговлей по интернету.

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