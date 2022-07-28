Балтия - без российских СМИ, но с российскими журналистами

Эстония, Латвия и Литва освобождают свое медиапространство от кремлевской пропаганды и принимают сотрудников запрещенных в России средств массовой информации

Страны Балтии освобождаются от влияния российской пропагандистской прессы. Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил трансляцию в своей стране всех телеканалов, зарегистрированных на территории РФ. Эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) предписал телекоммуникационным предприятиям государства прекратить ретрансляцию «определенных каналов на русском языке». В число этих каналов, в частности, попали RTR Planeta, NTV Mir, NTV Mir Baltic, Belarus 24, Rossia 24, и TV Centre International (TVCI).

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Данное решение было обосновано «передачей данными каналами запрещенной информации (в том числе разжиганием войны и распространением дезинформации)».

Литовская компания смарт-ТВ «Telia TV» отказалась от ретрансляции на территории республики 25 российских телеканалов. Под запрет, среди прочих, попали телеканалы «Первый Балтийский», «REN TV», «Дом кино», «Карусель», «Музыка Первого», «Наше новое Кино HD», «НТВ Мир Lithuania», «Индийское Кино», «Поехали», «Родное Кино», «Время далекое и близкое».

Такие кремлевские ресурсы, как Sputnik и RT блокируются в государствах Балтии уже довольно давно.

Правда, у тех жителей Эстонии, Латвии и Литвы (в основном - русскоязычных), кто привык к просмотру программ Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольги Скабеевой, Андрея Норкина и других российских пропагандистов, остается возможность пользоваться интернетом, или спутниковыми антеннами.

Список изъятых из сетки вещания стран Балтии подконтрольных Кремлю телеканалов значительно расширился после 24 февраля этого года, то есть, с началом полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Тогда началась массовая эмиграция (или, как сейчас принято говорить «релокация») несогласных с политикой Москвы россиян в страны Запада, в Израиль, в Турцию, на Кавказ, в Центральную Азию. Значительное количество сотрудников СМИ, закрытых в России Роскомнадзором, релоцировались в страны Балтии, прежде всего – в Латвию и Литву.

О том, как изменилось русскоязычное информационное поле в этих странах – материал корреспондента Русской службы «Голоса Америки».

Эстония: «Государство начало поддерживать русскоязычные медиа, что очень важно»

Редактор отдела мнений эстонской газеты «Postimees» Эркки Баховски считает, что телеканал RT не пользовался большой популярностью у русскоязычной аудитории республики. «Они, в основном, смотрели государственное российское телевидение. Поскольку RT вещало на английском языке, который русскоязычные жители, особенно старшего поколения, не знают», – заметил он в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

«А что касается остальных российских телеканалов, то исследования показали, что ничего страшного из-за их отключения не произошло – просто старшее поколение не будет смотреть новости на русском языке, поскольку теперь это невозможно. Конечно, есть те, кто может смотреть (российские телеканалы) через YouTube, или спутниковую антенну, но это – маленькая часть населения», – добавил Эркки Баховски.

Согласно социологическим исследованиям, на которые ссылается эстонский журналист, молодое поколение русскоязычных Эстонии предпочитает телевидению социальные сети и мессенджеры – тот же YouTube, TikTok, Facebook, Twitter и так далее.

В то же время Баховски констатирует, что по сравнению с двумя другими странами Балтии, в Эстонию пока приехало не так много журналистов из России, чтобы налаживать здесь альтернативный кремлевским СМИ контент для русскоязычной аудитории. «Да, в Эстонии живет Артемий Троицкий, он очень известный журналист, который активен и в русскоязычном сегменте, и в медиа на эстонском языке. Но, я думаю, что это – не тренд, таких людей слишком мало пока», – поясняет собеседник «Голоса Америки».

По словам Эркки Баховски, рынок русскоязычных СМИ в Эстонии весьма невелик. «У нас есть русскоязычная версия “Postimees”, но в России она блокируется. То есть, мы можем делать новости только для русскоязычных жителей Эстонии, а также Латвии и Литвы, но там есть свои порталы.

Возможно, покажется интересным тот факт, что эстонское государство начало поддерживать русскоязычные медиа, это – очень важно. Но делать что-то новое, я думаю, не стоит. Это слишком дорого, рынок маленький. А во-вторых, профессиональных русскоязычных журналистов в Эстонии немного», – заключает редактор отдела мнений газеты «Postimees».

Латвия: «Приближаются выборы, и говорить об инициативах, направленных на русскоязычную аудиторию, не приходится»

Режиссер, публицист и политик Григорий Амнуэль отмечает, что в различных регионах Латвии ситуация с влиянием официозной российской прессы складывается по-разному. «Если на границе с Эстонией население и раньше не хотело смотреть российские телеканалы, то в Латгалии по границе с Российской Федерацией и Беларусью, к сожалению, ситуация другая. Я могу засвидетельствовать это, потому что сам недавно был в Латгалии и видел, что люди там смотрят российское телевидение через спутники. И поскольку эти люди живут в замкнутом комьюнити, где все друг друга знают, включая полицейских, то опасности нет. А если приедут так называемые “проверяющие из центра”, то местные полицейские предупредят: “Ты убери антенну на пару дней”. И все», – рассказал он в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

В самой Латвии, по свидетельству Григория Амнуэля, русский информационный поток тоже существует. «И было бы странно, если бы его не существовало при очень значимом проценте так называемого “русскоязычного населения”, причем, среди них есть и граждане Латвии. Плюс – большая волна русской эмиграции, которая тоже неоднородна. То есть, те, кто уехал по политическим причинам, и те, кто приехал сюда, что называется "за хорошей жизнью и красивым видом из окна". Эти люди не испытывают неприязни к источникам дезинформации, которая идет по разным каналам из России» - отмечает публицист.

И подчеркивает, что русскоязычная пресса, которая бы давала альтернативную кремлевским СМИ информацию, Латвии очень нужна. «Я говорил об этом более десяти лет назад. Но в истории русской эмиграции ни разу не было объединения под идеей общей борьбы с очевидным врагом. И никогда не было одного источника информации, потому что, скажем “Новое русское слово” – это одно, журнал “Посев” – это другое, “Русская мысль” – третье, журнал “Континент” – четвертое, и так далее. И сказать, что все они между собой дружили, а не конкурировали, нельзя.

Поэтому решить вопрос о том, нужна ли русскому обществу новая пресса на русском языке, должно оно само, а не государство, где это общество находится. И только решив, может ли оно и хочет ли иметь такую прессу, можно обращаться к тому или иному государству с готовым проектом с просьбой оказать содействие», – резюмирует Григорий Амнуэль.

Вадим Радионов - создатель и ведущий находящегося в Риге канала «И Грянул Грэм» - отмечает, что в Латвии есть общественные СМИ, в числе которых немало русскоязычных. А именно: Латвийское радио 4, портал LSM на русском языке и мультимедийная платформа, которая выходит частично на телеканале LTV7. Фактически, этот сегмент как раз и должен обеспечивать русскоязычное население необходимой информацией. «Этого конечно недостаточно, об этом очень много говорят, и в частности, о том, что необходимо создавать новые платформы, запускать телеканалы. Приводят в пример Эстонию, где действует телеканал ETV+ – это отдельный телеканал, который именно посвящен русскоязычному сегменту, и в принципе в Эстонии эта тема остро встала, после Крыма», - продолжает Радионов.

По его словам, эстонские коллеги запустили телеканал очень быстро, и он стал телеканалом, который пользуется самой высокой степенью доверия среди русскоязычных жителей Эстонии. «В Латвии пошли по половинчатому пути, запустили ряд программ на уже существующем латышском телеканале LTV7. Это отчасти достигло результата, но этого не хватает. Однако, появляются новые медийные проекты, которые возникают как частные инициативы и в том числе наш канал, который пользуется достаточно большой популярностью и у латвийской аудитории. Вот мы посмотрели, что за время существования нашего YouTube-канала, это 3 года, только из Латвии был 1.4 млн заходов – это много. Ну, конечно, у нас общий трафик гораздо выше – это более 100 млн за 3 года», - рассказал создатель канала «И Грянул Грэм» в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

И в завершение разговора выразил сожаление, что со стороны государства нет целенаправленной политики в области СМИ на русском языке: «Есть ощущение, что там не понимают, что нужно делать и как это нужно делать. Мы наблюдаем популизм, приближаются выборы, и в этом контексте, конечно, говорить о каких-то подобных инициативах, направленных на русскоязычную аудиторию, не приходится, к сожалению. Но это проблема, которая остается».

Литва: «Приезжие демонстрируют достаточно высокие журналистские стандарты»

Главный редактор русскоязычной версии информационного портала Delfi.lt Олег Ерофеев рассказал, что на поддержку прессы на языках национальных меньшинств литовского Фондом телевидения, радио и печати недавно было выделено порядка полумиллиона евро. «В наибольшей степени это, наверно, будет касаться СМИ на польском, русском и украинском языках. Но также и на других языках, которые бытуют в Литве», – пояснил он в разговоре с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

«В последние три месяца стало заметно, что на рынке русскоязычных СМИ в нашей стране стали происходить изменения, которые связаны с набором новых кадров. Здесь важно упомянуть о коммерческом телеканале TV-3, который начал транслировать художественные фильмы, развлекательные программы и документалистику на русском языке. Это не контент российского производства, который транслируется на государственных пропагандистских каналах, а то, что дублируется на русский язык в разных странах Запада, Украины и так далее. И насколько я знаю, они сейчас набирают журналистов для выпусков новостей», – добавляет Ерофеев.

Подобная тенденция, по словам собеседника «Голоса Америки», наблюдается и на общественных телеканалах. Также все более заметной в Литве становится деятельность журналистов из России и Украины, которые переехали сюда в последние месяцы. «Они ищут для себя всевозможные ниши. Конечно, более-менее известные российские журналисты, которые живут в Литве, работают на свою аудиторию. В самой России независимые издания блокируются Роскомнадзором, но еще действует YouTube. К нам перебрались некоторые журналисты “Эха Москвы”, в Латвии начинает работать телеканал “Дождь”, и все они являются “свежей кровью” для местного рынка, потому что им не нужно вдаваться в подробности политической жизни здесь, но, тем не менее, это подстегивает тех, кто работает в литовском медиапространстве давно. Ведь приезжие демонстрируют достаточно высокие журналистские стандарты, на которые можно ориентироваться и извлечь для себя что-то полезное», - считает главный редактор Ru.Delfi.

Те российские журналисты, которые живут в республике уже несколько лет, сотрудничают и с литовской прессой, и, по оценке Олега Ерофеева, они успели познакомиться с особенностями местной жизни настолько, что могут рассказать о Литве что-то, что может быть интересно в разных странах. И даже зарабатывают на этом неплохие деньги.

Тема противодействия кремлевской пропаганде в Литве актуальна уже довольно продолжительное время, но силы, по признанию Ерофеева, были неравны. «А сейчас, наверно, уже идет процесс выравнивания сил. Конечно, таких финансовых вливаний для создания супер-мега-проектов на коммерческом телевидении, которые привлекали бы огромную аудиторию, нет, но общими силами что-то предпринять можно. И, я думаю, что эти подвижки какой-то результат в ближайшее время принесут», - замечает он.

Пока в Литве не проводились социологические исследования на тему, как обходятся русскоязычные зрители республики без российских пропагандистских телеканалов. «Но по личным наблюдениям и из разговоров со знакомыми могу обозначить тенденцию: те, кто плотно сидел на этой “информационной игле”, пользуются возможностью смотреть эти программы через Telegram. Причем новыми технологиями начинают пользоваться даже люди старшего поколения, для которых это не так привычно. Не знаю, насколько это можно назвать тенденцией, но такой процесс имеет место. Сейчас в открытом доступе увидеть это, как раньше, невозможно, но и слезть с российской пропагандисткой “иглы” этим людям непросто», - подытоживает главный редактор русскоязычной версии информационного портала Delfi.lt Олег Ерофеев.

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