Главы МИД Литвы, Польши и Украины призывают международное сообщество отказаться от российских нефти и газа

Министры иностранных дел Польши, Литвы и Украины призвали международное сообщество ввести полное эмбарго на российские нефть и газ.

В совместном заявлении министров стран так называемого "Люблинского треугольника" странам также предлагается расширить индивидуальные санкции в отношении представителей российской элиты и госпредприятий, вывести российские банки из банковской системы Западных стран, поскольку Москва продолжает свое вторжение в Украину.

"Призываем международное сообщество ввести полное эмбарго на российские нефть и газ, расширить индивидуальные санкции в отношении представителей российской элиты и государственных компаний, вывести российские банки из банковской системы Западных стран", — говорится в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Литвы в четверг.

"Отмечаем, что очень важно предотвратить попытки России обойти санкции, а также необходимо ввести ограничительные меры в отношении стран, которые помогают России в этом. Мы подчеркиваем важность использования замороженных российских активов для восстановления Украины", — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его украинский коллега Дмитрий Кулеба и глава дипломатии Польши Збигнев Рау в заявлении подчеркивают единое решение стран о необходимости привлечения России к ответственности за агрессию, военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные в Украине.

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