По словам генерал-лейтенанта, сейчас решается, где это сделать - в Йонавском районе, в Рукле, или ближе к Вильнюсу.
Вначале в Литву прибудет передовая часть бригады — часть штаба, отвечающая за подготовку к развертыванию других подразделений и оценку прочих условий.
"Я думаю, что в течение этого месяца (августа - BNS) будет принято окончательное решение, будет ли она дислоцироваться в Рукле или где-то ближе к Вильнюсу", - сказал главком ВС журналистам в Клайпеде.
"Дело в том, что какую-то часть передового элемента мы сможем иметь здесь к сентябрю, а вот финальную точку нужно еще немного подождать, потому что сейчас проходят встречи на высшем военном уровне", — добавил он.
Немецкая бригада дислоцируется в Литве после договоренности лидеров обеих стран, достигнутой в июне.
НАТО также подтвердило свое намерение при необходимости довести международные батальоны, дислоцированные в странах Восточного крыла Североатлантического союза в 2017 году, до уровня бригад.
Официальные лица Литвы заявляют, что инфраструктура для полноценного развертывания немецкой бригады в стране может быть подготовлена к 2025 году.
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