Главком ВС: первые военные немецкой бригады разместятся в Литве до сентября

Командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис сообщил, что к сентябрю будут переброшены первые военные из создаваемой в стране немецкой бригады.

По словам генерал-лейтенанта, сейчас решается, где это сделать - в Йонавском районе, в Рукле, или ближе к Вильнюсу.

Вначале в Литву прибудет передовая часть бригады — часть штаба, отвечающая за подготовку к развертыванию других подразделений и оценку прочих условий.

"Я думаю, что в течение этого месяца (августа - BNS) будет принято окончательное решение, будет ли она дислоцироваться в Рукле или где-то ближе к Вильнюсу", - сказал главком ВС журналистам в Клайпеде.

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"Дело в том, что какую-то часть передового элемента мы сможем иметь здесь к сентябрю, а вот финальную точку нужно еще немного подождать, потому что сейчас проходят встречи на высшем военном уровне", — добавил он.

Немецкая бригада дислоцируется в Литве после договоренности лидеров обеих стран, достигнутой в июне.

НАТО также подтвердило свое намерение при необходимости довести международные батальоны, дислоцированные в странах Восточного крыла Североатлантического союза в 2017 году, до уровня бригад.

Официальные лица Литвы заявляют, что инфраструктура для полноценного развертывания немецкой бригады в стране может быть подготовлена ​​к 2025 году.

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