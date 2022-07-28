Президенты стран Балтии обратились к Байдену: лидерство США в нынешнем геополитическом контексте особенно важно

По случаю 100-летия установления дипломатических отношений между США и Балтийскими странами президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эгилс Левитс и президент Эстонии Алар Карис обратились с письмом к президенту США Джо Байдену.

В письме президенты указали на необходимость неустанно укреплять безопасность восточного фланга НАТО, не оставляя брешей, и выразили благодарность президенту США за лидерство в этой области. Г.Науседа, Э.Левитс и А.Карис подчеркнули также, что международное сообщество должно поддерживать Украину в борьбе против агрессоров всеми возможными средствами, до достижения победы.

"Для наших государств независимость не была подарком. Мы должны были защищать ее на поле боя. Мы знаем, что свобода, суверенитет и независимость бесценны. Это знают и украинцы", – говорится в письме президентов Латвии, Литвы и Эстонии.

В письме Дж. Байдену руководители стран прочеркивают, что лидерство США по защите международного порядка и демократических ценностей, основанных на универсальных принципах и нормах, особенно важно в нынешнем геополитическом контексте, когда дикторы пытаются силой навязать свою волю суеверным государствам.

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