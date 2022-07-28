Советник президента Литвы: для Европы было бы разумно отказаться от российского газа

Поскольку Россия резко сокращает поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток", со стороны сообщества было бы разумно отказаться от российского газа, считает главный советник президента Литвы Ярослав Неверович.

По его словам, очевидно, что Россия стремится навредить Европе, сокращая поставки газа.

"Это абсолютная манипуляция и очевидная цель — сохранить хотя бы минимальный приток газа, который, при значительном повышении цены, означает еще больший доход для российского бюджета. Очевидно, что цель состоит в том, чтобы получить максимальный доход от минимального количества газа, уменьшив его, чтобы навредить Европе, как-то разделить Европу и угрожать ей, забрав при этом максимальное количество денег", - сказал Неверович в четверг в интервью литовской теле-радиовещательной компании LRT.

"Было бы гораздо разумнее отказаться от российского газа", — добавил он.

Российский энергетический гигант "Газпром" в среду резко сократил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток", который в настоящее время обеспечивает лишь около 20% своей мощности.

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