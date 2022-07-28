Трагедия в Клайпеде: с разводного моста в реку съехал автомобиль, погиб водитель автомобиль зарегистрирован в Латвии

Департамент полиции информирует о жутком происшествии в Клайпеде. В реку съехал автомобиль, погиб человек.

Сообщается, что 28 июля, в 00.45 ч., в Клайпеде, на ул. Пилес, с разводного моста в реку упал автомобиль VW Passat.

В результате погиб водитель (личность устанавливается, ведутся спасательные работы).

Представители Департамента пожарной безопасности и спасения информировали, что водолазы опустились под воду и увидели на месте водителя тело мужчины 30-40 лет.

По данным спасателей, автомобиль, который съехал в реку, зарегистрирован в Латвии.

Около 2 ч. ночи спасатели извлекли тело из автомобиля.

Foto: Facebook

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