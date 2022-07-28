За телефон в руке штрафы получили 25 000 водителей

За использование телефонов без прибора "свободные руки" в этом году полиция оштрафовала больше 25 000 водителей.

В среду полиция на улицах Вильнюса напомнила водителям, как опасно использовать телефон во время вождения. Была проведена превентивная акция с участием персонажа проекта портала delfi.lt NežVAIRUOK! ("НЕ КОСИ"!) – "ожившим" мобильным телефоном.

Полиция сообщает, что во время акции фиксировали нарушителей и благодарили тех, кто не пользовался телефоном за рулем.

"В реальной жизни, во время вождения, мы видим немало случаев использования мобильного телефона, однако ни близкие, ни пассажиры не призывают водителя к порядку, а иногда даже сами отвлекают водителя", – сказано в пресс-релизе.

По словам полицейских, любое отвлечение внимания водителя опасно, поэтому на дороге водители должны быть сконцентрированы только на вождении.

"Даже если вы очень спешите, лучше на минуту остановитесь в безопасном месте, ответьте на звонок или напишите смс-сообщение, но не рискуйте своей безопасностью, безопасностью пассажиров и других людей. Гибель из-за безответственного поведения за рулем бессмысленная, все должны стараться избегать этого", – призывает полиция.

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