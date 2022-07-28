За какие нарушения ПДД в Литве лишают водительских прав

Каждую неделю полиция сообщает о сотнях и даже тысячах нарушителей, которым назначают штрафы за разные нарушения ПДД. Многие откупаются денежными штрафами, однако некоторых лишают прав. Полиция представила список нарушений, за которые можно лишиться прав на вождение.

Многие водители знают, что прав лишают за превышение скорости на больше чем 50 км/ч, или 30 км/ч, если речь идет о начинающем водителе, однако на самом деле таких нарушений гораздо больше, и некоторые кажутся невинными.

1. Управление транспортным средством без номера (номеров) или транспортным средством, срок действия номеров у которого истек;

2. Управление транспортным средством с поддельными номерами (номером), с замаскированными/закрытыми чем-либо номерами или с чужими номерами.

3. Превышение скорости на более чем 50 км/ч, а в случае с начинающими водителями или водителями транспортных средств весом больше 3,5 т или в которых больше 9 сидячих мест - на больше чем 30 км/ч.

4. Несоблюдение правила уступить дорогу, когда трогаешься, выезжаешь на дорогу, перестраиваешься или как-то иначе меняешь направление движения, за выезд на встречную полосу, если водитель нарушает ПДД;

5. Разворот на железнодорожном переезде, в местах, где видимость в одну сторону меньше 100 м;

6. За использование средств мобильной связи (за исключением случаев, если машина стоит и двигатель не работает) без прибора "свободные руки";

7. За пересечение перекрестка на красный свет;

8. За то, что водитель не остановился перед пешеходным переходом, как этого требуют правила;

9. Если водитель не пропускает автомобили с включенными синими (или сине-красными) огнями и специальными сиренами или автомобили, которые они сопровождают, как того требуют правила, или за другие препятствия движению;

10. Если водитель во время движения совершает несколько подряд или несколько нарушений ПДД, представляющих угрозу безопасности движения;

11. За обгон в тех местах, где обгон запрещен;

12. За участие в нелегальных автогонках;

13. За ПДД, которое представляло опасность для других участников движения (заставило менять направление движения или предпринять какие-то другие действия для того, чтобы защитить себя или других участников движения), за выезд на встречную полосу и создание аварийной ситуации.

14. За хулиганское вождение, т.е. за такое вождение, которое представляет угрозу для других участников, когда причина нарушений - хулиганские побуждения.

15. За переезд железной дороги в неположенном месте, за объезд машины, которая остановилась, чтобы пропустить поезд, за выезд на ж/д переезд на запрещающий свет или тогда, когда шлагбаум опущен или опускается, за самовольное поднятие шлагбаума или его объезд, за выезд на переезд, когда за ним есть препятствие, из-за которого машина должна будет остановиться на переезде;

16. За перевозку через ж/д переезд неподготовленного к этому сельскохозяйственного, дорожного и другого транспорта, за несоблюдение знака "СТОП" у переезда;

17. За обучение вождению, если инструктор или другой обучающий (член семьи и т.д.) пьян – больше 0,4 промилле, но не больше 1,5 промилле или находится в состоянии наркотического опьянения,

18. За отказ от освидетельствования на трезвость или наркотическое опьянение;

19. За вождение в нетрезвом виде (больше 0,4 промилле, но не больше 1,5 промилле) или в состоянии наркотического опьянения, за отказ от освидетельствования на трезвость (установлено больше 0,4 промилле) или наркотическое опьянение;

20. За нанесение незначительных травм другим лицам во время нарушения ПДД;

21. За бегство с места происшествия, где было совершено ПДД;

22. За повторное нарушение правил использования ремней безопасности, детских сидений или шлема (в случае с мотоциклистами).

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