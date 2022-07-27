МВД не располагает сведениями о намерении патриарха РПЦ Кирилла прибыть в Литву

Министерство внутренних дел (МВД) не располагает сведениями о намерении патриарха Русской православной церкви Кирилла прибыть в Литву. Как подтвердило в среду МВД, 23 июня он был включен в список нежелательных лиц.

"У нас нет такой информации", – ответил вице-министр внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс на вопрос журналистов, собирается ли патриарх Кирилл посетить Литву.

По его словам, запрет на въезд патриарху Кириллу в Литву будет действовать пять лет.

А. Абрамавичюс также отметил, что министерство не располагает сведениями, ввели ли аналогичный запрет в отношении патриарха Кирилла другие государства. Он лишь напомнил, что Европейский Союз пока не согласился применять такие запреты.

Как уже сообщала ЭЛЬТА, запрет на въезд в Литву патриарху Кириллу принят в связи с тем, что он в своих высказываниях отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывал и поддержал агрессивные действия России.

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