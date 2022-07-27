Магнитное поле усилится в пятницу: как надо готовиться к этому

Некоторые люди чувствуют магнитные бури, становятся вялыми. Согласно прогнозам, ближайшая волна магнитных бурь ожидается в выходные.

Кому надо готовиться и как с этим бороться в интервью на Žinių radijas рассказал глава лаборатории Vilnius Tech, профессор Артурас Юкна.

"Предугадать магнитные бури сложно потому, что надо следить за Солнцем. А Солнце светит очень ярко, поэтому с помощью оптических приборов вести наблюдение непросто. Если человек будет смотреть на Солнце без защиты, он может ослепнуть. Из-за сложного наблюдения, предугадать магнитные бури непросто.

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Однако необязательно следить за Солнцем, можно следить за магнитным полем Земли", - рассказал ученый.

По его словам, сейчас за магнитными бурями следит портал saulesaudros.lt. на нем можно увидеть, какова солнечная активность. Данные на сайте обновляют каждые 30 минут.

"Открываешь сайт и видишь, сегодня отмечено "2". В диапазоне от 0 до 3 магнитное поле спокойное, сейчас у нас два. 4-ый уровень – беспокойное магнитное поле, 5–9 – магнитная буря. В последний раз отметка 5 была 23 июля. Есть и прогноз для Литвы на трое суток. Мы видим, что 29 июля будет 3, но это еще не буря. 2 – самый частый показатель.

А как защититься от магнитной бури и возможно ли это? Защититься от воздействия магнитной бури по крайней мере пока невозможно (...). Защититься можно было бы, если можно было бы предугадать приближение магнитной бури. В такое время не стоит заниматься какими-то сложными делами, нельзя заниматься спортом или делать это менее интенсивно, особенно, если речь идет о человеке со слабым здоровьем.

Я думаю, поможет снижение спортивной активности, замедление темпа жизни.

Врачи рекомендуют пить воду – одним это помогает, а другим, наверное, нет. Каждый находит что-то свое. Мы знаем, что люди принимают и обезболивающие, особенно если появляются головные боли, боли в спине или другие боли. Но это борьба с последствиями, а не с причиной. Я не думаю, что от причины можно защититься", - сказал Юкна.

"По статистике, магнитные бури чувствуют 50-60% людей, но что значит, чувствовать. В принципе врачи или не связанные с медициной люди говорят, что появляются какие-то боли, например, в спине, нервное расстройство. Это могут быть разные симптомы, а объясняют их как расстройство нервной системы.

На самом деле, не обязательно само тело это ощущает, я имею в виду мышцы и клетки тела. Это может быть реакция мозга на изменение внешнего магнитного поля. Тогда мозг дает телу неправильные сигналы, например, сообщает, что снизилось количество кислорода, тут начинает быстрее работать сердце, чтобы компенсировать его нехватку. А никакой нехватки нет, просто мозг неправильно интерпретирует ситуацию. Люди привыкли жить в условиях слабого магнитного поля. (...) Если оно усиливается, то сложно прогнозировать, как организм человека, разные его системы на это будут реагировать, ведь у каждого есть свои чувствительные места, одни люди более, а другие - менее чувствительные.

Однозначно сказать, что это - реакция организма или мозга на магнитные бури - сложно. Но человек управляем как путем химических реакций, так и с помощью нейронов. Поэтому в принципе любое внешнее воздействие может изменить коммуникацию между клетками и нейронами", - сказал ученый.

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