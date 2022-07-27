Клиенты "обложили" отделение Ignitis: люди часами стоят в очереди

После того как жители подписали договоры с независимыми поставщиками электроэнергии, они должны до конца каждого месяца декларировать показания счетчиков (на основе этих данных компании выписывают клиентам счета). До конца месяца осталось несколько дней, поэтому жители спешат декларировать показания - у отделений компании Ignitis выстроились очереди. Жители рассказали, что стоят в очередях по несколько часов, сообщает LNK.

В Каунасском отделении, в Петрашюнай, людей было столько, что пенсионеры падали в обморок от жары. Такое видео каунасцы прислали в редакцию портала Kauno dienа, жалуясь на очереди в Ignitis.

"Очередь на улице, очередь здесь, у людей не хватает терпения", – рассказала женщина.

Хотя вчера ситуация была лучше, все же клиенты сказали, что пришлось постоять в очереди.

"Ждали долго, почти 2 ч.", – сказала женщина.

"Внутри страшно, очередь большая", – заметила другая.

Представители Ignitis сказали, что очередь появилась, потому что клиенты пришли в последние дни.

"Приносим изменения клиентам за то, что в очередях иногда стоят больше часа. Такая ситуация сложилась, поскольку сейчас конец месяца, большая часть жителей спешит декларировать показания счетчиков. Удобнее и проще сделать это по интернету", – сказала пресс-секретарь Ignitis Лаура Баганскене.

В отделение обычно приходят пенсионеры.

"Мы, старые люди, не умеем иначе, вот сюда и пришла. Можно и по интернету это делать, но не получилось. Все старики собрались", – рассказала одна пенсионерка.

"Я не умею пользоваться интернетом, живая очередь лучше", – сказала другая женщина.

По словам Ignitis, помочь таким людям могут знакомые и родственники.

"Мы рекомендуем и просим клиентов обращаться за помощью к детям, близким, соседям, родственникам. Это займет пару минут", – сказала Баганскене.

Еще один вариант – звонить по интернету, но и тут придется подождать. Вчера какое-то время линии не работали.

"Дозвониться не получается, я прождала 50 минут и дозвонилась", – сказала женщина.

"Я звонил, не дозвонился, вот приехал. <...> Говорят, все операторы заняты", – сказал мужчина.

По словам Ignitis, терпение потребуется, звонков поступает много. Только вчера было 10 000 звонков.

Сейчас ждать ответа на звонок надо 15 минут. А вообще в июле - 2 минуты.

"Как я упоминала, в конце месяца люди декларируют показания, поэтому звонков бывает больше, ждать надо больше. Работаем на полную мощность", – сказала Баганскене.

Похоже, у пенсионеров нет выбора – придется учиться пользоваться интернетом.

"Это экономит время и бережет здоровье, не надо стоять в очереди, дети, у которых есть родители, научите пользоваться интернетом, потратьте на это время ради их же здоровья", – сказала представитель Ignitis.

Июль - первый месяц, когда потребители должны декларировать показания счетчика. Клиенты Ignitis должны декларировать до 31 июля.

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