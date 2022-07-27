Экономист: жители больше тратят, но покупают меньше

Появилась статистика розничной торговли за июнь 2022 года. Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас заметил, что, несмотря на рост расходов, товаров жители приобрели на 3,3% меньше, чем в июне 2021 года.

"Второй месяц подряд годовой рост розничной торговли в Литве отрицательный, т.е. жители покупают меньше товаров, чем год назад", – пишет в Facebook экономист.

Однако он отметил, что расходы жителей за год выросли.

"Денег на эти товары мы тратим больше - на 13,2% больше, чем в июне 2021 г.) - из-за значительного роста цен (особенно на продукты)", – продолжил он.

"Денег тратим больше, а покупаем на них меньше", – подытожил экономист.

По его словам, на фоне ухудшения ожиданий жителей, сохранения высокой инфляции, роста процентной ставки, продолжения вторжения России в Украину, роста расходов на услуги и угрозы мировой рецессии наблюдается снижение у людей желания тратить деньги.

"В Литве рост розничной торговли будет отрицательным как минимум до конца этого года (а вероятно до весны или даже лета следующего года). Правда, потраченные суммы вряд ли уменьшатся, хотя и рост цен постепенно должен снизиться и к концу года вернуться к однозначному показателю", – сказал Маурицас.

В июне оборот розничной торговли уменьшился до 1,2%, компаний-производителей продуктов и напитков – на 5,8%, сообщает в среду Департамент статистики.

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